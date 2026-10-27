Скандал из-за ареста блогерши Роговенко в США: на ее подругу "накинулись" в сети

Подруга украинской блогерши Влады Роговенко, которую недавно задержала полиция в США, впервые прокомментировала арест. По словам Владиславы Томпсон, на неё обрушилась волна хейта из-за заключения подруги.

Так, блогершу обвинили в том, что якобы именно она распространяла информацию о задержании Роговенко. На это Томпсон пожаловалась в Instagram-stories (vlada.thompson).

В результате блогерша оправдалась перед подписчиками и показала скриншоты, подтверждающие её невиновность.

Подруга Роговенко рассказала о её аресте в США

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Томпсон призналась, что её обвинили в том, что якобы именно она обнародовала информацию о задержании подруги в США. Среди тех, кто публично высказал претензии, — блогер Стася Макеева и бывший муж Роговенко — Александр.

Однако Томпсон заявила, что сама узнала о задержании Роговенко чуть ли не последней. Об этом её мужу якобы написала неизвестная девушка, вероятно, с фейкового аккаунта, а от него информация дошла до Влады.

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Подруга Роговенко о её задержании в США Фото: Instagram Подруга Роговенко о её задержании в США Фото: Instagram Подруга Роговенко о её задержании в США Фото: Instagram Подруга Роговенко о её задержании в США Фото: Instagram Подруга Роговенко о её задержании в США Фото: Instagram

Что известно об аресте Роговенко

В начале октября этого года стало известно, что Владу Роговенко задержала полиция во Флориде. Возле торгового центра блогерша начала ссориться с парнем Алексом и трижды ударила его.

После этого Роговенко задержали и доставили в больницу для медицинского осмотра, а затем — в тюрьму.

Позже блогерша вышла на связь и призналась, что действительно находилась в состоянии алкогольного опьянения, и правоохранители доставили её в участок для выяснения всех обстоятельств. Впрочем, по словам Влады, дело уже закрыли.

Роговенко заявила, что до сих пор находится под стражей из-за того, что ею заинтересовалась иммиграционная служба ICE. Она надеется, что вскоре её отпустят домой.

"Дело закрыли, и меня передали в ICE, поскольку у меня уже год как истек срок действия документов", — сказала блогерша.

Владу Роговенко задержали в США Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Бывший муж Роговенко впервые прокомментировал её арест. Александр заявил, что не удивлён, и что люди в очередной раз показали "своё истинное лицо".

Также появились новые подробности задержания блогерши. По данным следствия, девушка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Кроме того, недавно Роговенко сообщила о пополнении в семье и стала мамой в третий раз. У неё родилась дочь.