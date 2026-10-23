"Не удивлен": бывший Роговенко отреагировал на ее арест в США (видео)

Бывший супруг украинской блогерши Владиславы Роговенко, которую на днях задержала полиция в США, впервые прокомментировал её арест. Александр заявил, что не удивлён и что люди в очередной раз показали "своё истинное лицо".

Бывший возлюбленный блогерши уверен, что на такой скандал вокруг Влады в значительной степени повлияла её блогерская деятельность. Соответствующее видеообращение Александр опубликовал в Instagram-stories.

Бывший Роговенко заговорил о её аресте

По словам мужчины, если о некоторых событиях не сообщают в интернете, на то есть свои причины. Александр призвал людей быть добрее.

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"Знаете, я не удивлен. В очередной раз миллион людей показывает своё истинное лицо. К сожалению, это так. Что я хочу сказать… Очень громко раздаётся со всех сторон, насколько это возможно. Наверное, такова жизнь блогера. Почему вы не можете понять одну вещь: если что-то не афишируется, значит, на то есть причины. Если определенный круг людей знает об этом — значит, на это тоже есть определенные причины. Но люди пытаются сунуть свой нос и руку так глубоко, насколько это возможно. Будьте добрее, всё будет хорошо", — сказал экс-коханый Роговенко.

Видео дня

Арест Роговенко в США — все подробности

20 октября стало известно, что Роговенко задержала полиция во Флориде. Она находилась вместе со своим парнем Алексом возле торгового центра в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Владислава начала ссориться со своим избранником, а во время разговора с полицейскими разозлилась и трижды ударила Алекса. После этого Роговенко задержали.

В результате блогершу доставили в больницу для медицинского осмотра, а затем — в тюрьму.

Впоследствии Роговенко вышла на связь. По её словам, всё началось с того, что она записала видео на своём Telegram-канале и рассказала о проблемах в отношениях со своим парнем Алексом. На следующий день он приехал к Владиславе в ресторан, и пара разговаривала на повышенных тонах.

В результате сотрудники заведения позвонили в полицию. Роговенко призналась, что находилась в состоянии алкогольного опьянения, и правоохранители доставили её в участок для выяснения всех обстоятельств. Блогерша отметила, что дело уже закрыли.

Она добавила, что до сих пор находится под стражей из-за того, что ею заинтересовалась иммиграционная служба ICE. Она надеется, что вскоре её отпустят домой.

"Дело закрыли, и меня передали в ICE, поскольку у меня уже год как истек срок действия документов", — заявила Роговенко.

Владу Роговенко арестовали в США Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Появились новые подробности задержания блогерши Роговенко в США. По данным следствия, девушка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Кстати, Владислава не раз попадала в громкие скандалы. Её даже внесли в базу "Миротворец".

Кроме того, украинская блогерша сообщила о пополнении в семье и стала мамой в третий раз. У неё родилась дочь.