"Не здивований": колишній Роговенко відреагував на її арешт у США (відео)

Колишній чоловік української блогерки Владислави Роговенко, яку днями затримала поліція у США, вперше прокоментував її арешт. Олександр заявив, що не здивований, і люди вкотре показали "своє справжнє обличчя".

Екскоханий блогерки впевнений, що на такий скандал навколо Влади дуже вплинуло її блогерське життя. Відповідне відеозвернення Олександр оприлюднив в Instagram-stories.

Колишній Роговенко заговорив про її арешт

За словами чоловіка, якщо певні події не афішують в інтернеті – на те є причини. Олександр закликав людей бути добрішими.

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"Знаєте, не здивований. В черговий раз мільйон людей показує своє обличчя. На жаль, це так. Що хочу сказати… Дуже голосно рясніє з усіх щілин, наскільки це можливо. Напевно, це таке блогерське життя. Чому ви не можете зрозуміти одну річ: якщо щось не афішується, значить на те є причини. Якщо певне коло людей знає про це – отже, на це теж є певні причини. Але люди намагаються засунути свій носик та ручку настільки глибоко, наскільки це можливо. Будьте добрішими, все буде добре", — сказав екскоханий Роговенко.

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Арешт Роговенко у США – усі деталі

20 жовтня стало відомо, що Роговенко затримала поліція у Флориді. Вона була разом з хлопцем Алексом біля торгового центру у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Владислава почала сваритись з обранцем і під час спілкування з поліцейськими розізлилась і тричі вдарила Алекса. Після цього Роговенко затримали.

У результаті блогерку доставили до лікарні для медичного огляду, а потім — до в'язниці.

Згодом Роговенко вийшла на зв'язок. За її словами, все почалося з того, що вона записала відео у своєму Telegram-каналі і розповіла про проблеми у стосунках з хлопцем Алексом. Наступного дня він приїхав до Владислави у ресторан і пара розмовляла на підвищених тонах.

У результаті персонал закладу зателефонував у поліцію. Роговенко зізналась, що була у стані алкогольного сп’яніння і правоохоронці забрали її до відділку для з'ясування усіх обставин. Блогерка зазначила, що справу вже закрили.

Вона додала, що досі перебуває під вартою через те, що нею зацікавилась імміграційна служба ICE. Вона сподівається, що скоро її вже відпустять додому.

"Справу закрили, і мене передали ICE, оскільки в мене вже рік як закінчилися документи", — заявила Роговенко.

Владу Роговенко арештували у США Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

З'явились нові деталі затримання блогерки Роговенко у США. За даними слідства, дівчина була у стані сильного алкогольного сп'яніння.

До речі, Владислава неодноразово потрапляла у гучні скандали. Її навіть внесли до бази "Миротворець".

Крім того, українська блогерка повідомила про поповнення в сім'ї та стала мамою втретє. У неї народилася донька.