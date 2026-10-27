Скандал через арешт блогерки Роговенко у США: на її подругу "накинулись" у мережі

Подруга української блогерки Влади Роговенко, яку нещодавно затримала поліція у США, вперше прокоментувала арешт. За словами Владислави Томпсон, на неї обрушилась хвиля хейту через ув’язнення приятельки.

Так, блогерку звинуватили в тому, що нібито саме вона розповсюджувала інформацію про затримання Роговенко. На це Томпсон поскаржилась в Instagram-stories (vlada.thompson).

У результаті блогерка виправдалась перед підписниками і показала скріншоти, які підтверджують її невинуватість.

Подруга Роговенко заговорила про її арешт у США

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Томпсон зізналась, що її звинуватили у тому, що нібито саме вона оприлюднила інформацію про затримання подруги у США. Серед тих, хто публічно висунув претензії, — блогерка Стася Макеєва та колишній чоловік Роговенко – Олександр.

Однак Томпсон заявила, що сама дізналася про затримання Роговенко ледь не останньою. Про це її чоловікові нібито написала невідома дівчина, ймовірно, з фейкового акаунта, а вже від нього інформація дійшла до Влади.

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Подруга Роговенко про її затримання у США Фото: Instagram Подруга Роговенко про її затримання у США Фото: Instagram Подруга Роговенко про її затримання у США Фото: Instagram Подруга Роговенко про її затримання у США Фото: Instagram Подруга Роговенко про її затримання у США Фото: Instagram

Що відомо про арешт Роговенко

На початку жовтня цього року стало відомо, що Владу Роговенко затримала поліція у Флориді. Біля торгового центру блогерка почала сваритись із хлопцем Алексом і тричі вдарила його.

Після цього Роговенко затримали і доставили до лікарні для медичного огляду, а потім — до в'язниці.

Пізніше блогерка вийшла на зв'язок і зізналась, що дійсно була у стані алкогольного сп’яніння і правоохоронці забрали її до відділку для з'ясування усіх обставин. Втім, за словами Влади, справу вже закрили.

Роговенко заявила, що досі перебуває під вартою через те, що нею зацікавилась імміграційна служба ICE. Вона сподівається, що скоро її вже відпустять додому.

"Справу закрили, і мене передали ICE, оскільки в мене вже рік як закінчилися документи", — сказала блогерка.

Владу Роговенко затримали у США Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Колишній чоловік Роговенко вперше прокоментував її арешт. Олександр заявив, що не здивований, і люди вкотре показали "своє справжнє обличчя".

Також з'явились нові деталі затримання блогерки. За даними слідства, дівчина була у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Крім того, нещодавно Роговенко повідомила про поповнення в сім'ї та стала мамою втретє. У неї народилася донька.