"Справи не дуже, молимося": подруга Роговенко заговорила про її ув'язнення у США

Українська блогерка Стася Макєєва вийшла на зв'язок і розповіла, де зараз перебуває її подруга Влада Роговенко, яку нещодавно затримали у США. Як виявилось, вона досі у в’язниці, і наразі рідні моляться, щоб її скоріше відпустили додому.

За словами Стасі, справи поки що "не дуже", і вона не має права виносити будь-яку інформацію про подругу. Новими подробицями Макєєва поділилась в Instagram-stories (stasya_makeeva_).

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Де зараз Роговенко

Блогерка зазначила, що наразі не має права розповідати щось про Роговенко на публіці. Відомо лише одне, що вона досі перебуває у в’язниці США і всі моляться, щоб її скоріше відпустили.

"Я маю багато запитань про Владу, але я не маю права нічого розповідати. Я не маю права нічого виносити з їхнього будинку. Можу сказати одне: поки що справи не дуже, просто молимося, щоб це скоріше закінчилося, і щоб Влада скоріше вийшла. Поки що все справді не дуже. Вона вийде і сама вам все обов'язково розповість. Повірте, там є що розповісти", — наголосила Макєєва.

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Арешт Роговенко у США – коротко

На початку жовтня 2026 року стало відомо, що Владу Роговенко затримала поліція у Флориді. Блогерка на публіці почала сваритись із хлопцем Алексом і тричі вдарила його. Через це її спочатку доставили до лікарні для медичного огляду, а потім — до в'язниці.

Пізніше Влада вийшла на зв'язок і зізналась, що була у стані алкогольного сп’яніння і правоохоронці забрали її до відділку для з'ясування усіх обставин. Втім, за словами блогерки, справу вже закрили.

Згодом Роговенко заявила, що досі перебуває під вартою через те, що нею зацікавилась імміграційна служба ICE, оскільки в неї вже рік як закінчилися документи. Вона сподівається, що скоро її відпустять додому.

Влада Роговенко у в'язниці Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Подруга Роговенко вперше прокоментувала арешт. За словами Владислави Томпсон, на неї обрушилась хвиля хейту через ув’язнення приятельки.

Колишній чоловік блогерки також відреагував на її затримання. Олександр заявив, що не здивований, і люди вкотре показали "своє справжнє обличчя".

До речі, нещодавно Роговенко повідомила про поповнення в сім'ї та стала мамою втретє. У неї народилася донька.