Алена Алена внезапно заговорила о беременности: ее признание удивило

Украинская рэперша Алена Алена (Alyona Alyona) недавно перенесла бариатрическую операцию по уменьшению желудка и призналась, что после этого она не сможет забеременеть как минимум два года. Ее организму нужно восстановиться и адаптироваться к новым изменениям.

Об этом знаменитость рассказала в Instagram-stories (alyona.alyona.official). Ранее Алена признавалась, что мечтает о детях, но теперь ей придется отложить свои планы о беременности на более поздний срок — так советуют врачи.

Алена Алена заговорила о беременности

На днях рэперша рассказала, что сделала операцию по уменьшению желудка, чтобы похудеть. Из-за этого врачи категорически запретили Алене беременеть как минимум год или даже два.

"Сказали, что в первый год категорически нельзя забеременеть. Как минимум, из-за потери минералов, из-за того, как будет усваиваться пища, из-за того, что будут заживать раны, и в организме будут происходить значительные изменения. Но, на самом деле, подчеркнули, что лучше было бы два года не беременеть, дать организму немного прийти в себя и в течение второго года следить за тем, как будут усваиваться питательные вещества, чтобы не возникло слишком больших дефицитов", – сказала Алена.

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Впрочем, по словам певицы, она планирует родить двоих детей до 40 лет. Звезда пошутила, что не против стать мамой двойни.

"Я, конечно, до 40 лет хотела родить двоих детей. Посмотрим, как сложится жизнь, может, Бог и муж подарят мне сразу двойню", — добавила рэперша.

Алена Алена сделала операцию Фото: Instagram Алена Алена сделала операцию Фото: Instagram

Похудение Алены Алены

Кстати, рэперша рассказала о собственном опыте похудения и отношении к инъекциям. Она призналась, что когда-то рассматривала такие методы, но сейчас не возлагает на них никаких надежд.

"У меня был такой опыт. Но уколы — это не панацея: если ты живешь в том же ритме, в котором жил раньше, и продолжаешь набирать вес, то уколы не помогут похудеть и сохранить результат. Единственное, что работает, — это дефицит калорий и регулярные физические нагрузки", — говорила Алена.

Рэперша Алена Алена Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Алена Альона попала в больницу и поделилась с поклонниками фотографией из медицинского учреждения. Она подчеркнула, что будет жить.

Впоследствии певица решилась на хирургическое вмешательство по уменьшению желудка. Артистка призналась, что на это её вдохновила подруга, которая после такой же операции похудела со 140 до 70 килограммов.

Кроме того, рэперша недавно неожиданно уехала из Киева. Теперь она будет жить в Ивано-Франковске. По её словам, этот регион для неё уже стал родным.