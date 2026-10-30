Альона Альона раптово заговорила про вагітність: її зізнання здивувало

Українська реперка Альона Альона (Alyona Alyona) нещодавно зробила баріатричну операцію зі зменшення шлунку і зізналась, що після цього вона не зможе завагітніти щонайменше два роки. Її організму треба відновитися та адаптуватися до нових змін.

Про це знаменитість розповіла в Instagram-stories (alyona.alyona.official). Раніше Альона зізнавалася, що мріє про дітей, але тепер їй доведеться перенести свої плани про вагітність на пізніше – так радять лікарі.

Альона Альона заговорила про вагітність

Днями реперка розповіла, що зробила операцію зі зменшення шлунку заради схуднення. Через це медики категорично заборонили Альоні вагітніти щонайменше рік або навіть два.

"Сказали, що перший рік категорично не можна взагалі вагітніти. Як мінімум, через втрату мінералів, через те, як буде засвоюватися їжа, через те, що будуть загоюватися рани і з тілом будуть відбуватись великі трансформації. Але, насправді, наголосили на тому, що краще було б два роки не вагітніти, трошки дати організму прийти до тями і протягом другого року слідкувати, як будуть всмоктуватися поживні речовини, щоб не було дуже великих дефіцитів", – сказала Альона.

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Втім, за словами співачки, вона має в планах народити двох дітей до 40 років. Зірка пожартувала, що не проти стати мамою двійні.

"Я, звісно, до 40 років хотіла народити двох дітей. Побачимо, як складається життя, може мені Бог і чоловік дадуть двійню одразу", – додала реперка.

Альона Альона зробила операцію Фото: Instagram Альона Альона зробила операцію Фото: Instagram

Схуднення Альони Альони

До речі, реперка розповідала про власний досвід схуднення та ставлення до ін’єкцій. Вона зізналася, що колись розглядала такі методи, але нині не покладає на них жодних сподівань.

"У мене був такий досвід. Але уколи — це не панацея, якщо ти живеш тим самим ритмом життя, яким і жив та у ньому ти набираєш, то уколи не допоможуть схуднути й утримати результат. Те єдине, що працює, — це дефіцит калорій і регулярні фізичні навантаження", — казала Альона.

Реперка Альона Альона Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Альона Альона потрапила до лікарні і поділилась із шанувальниками фото із медзакладу. Вона наголосила, що буде жити.

Згодом співачка наважилась на хірургічне втручання зі зменшення шлунку. Артистка зізналась, що на це її надихнула подруга, яка після такої ж операції схудла зі 140 до 70 кілограмів.

Крім того, реперка нещодавно несподівано залишила Київ. Тепер вона житиме в Івано-Франківську. За її словами, цей регіон для неї вже як рідний.