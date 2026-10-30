Супруга бывшего главы МИД Кулебы заинтриговала заявлением о втором ребенке

Супруга бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, бизнесвумен Светлана Павелецкая, заговорила о втором ребенке. Она рассказала, планирует ли она в будущем родить еще одного ребенка.

Таким образом, Павелецкая ответила на вопросы подписчиков в Instagram-stories (paveletskaya_svitlana). Женщина честно ответила, готова ли она забеременеть от Дмитрия Кулебы.

Готова ли Павелецкая к рождению второго ребенка

Отвечая на вопрос подписчика, Светлана заявила, что пока не готова к пополнению в семье. Она с юмором отметила, что даже думать не хочет о втором ребенке.

"Об этом и в мыслях нет. Об этом нет даже в моих ночных кошмарах. Сейчас с нами живут двое детей, и это максимум, о чём мы готовы просить у Бога", — сказала Павелецкая.

Павелецкая заговорила о втором ребенке Фото: Instagram

Личная жизнь

Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая обнародовали свои отношения весной 2023 года, но их роман начался раньше. Осенью 2025 года политик сделал предложение своей избраннице, и она дала согласие. В мае 2026 года пара поженилась.

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До этого Кулеба состоял в браке с депутатом Евгенией Кулебой, которая родила ему сына Егора и дочь Любу.

Сама же Светлана воспитывает 13-летнего сына Александра от предыдущих отношений. Мальчик живёт вместе с ней и Дмитрием.

Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Светлана Павелецкая обратилась к своим подписчикам на фоне российских атак на её бизнес. Уже не в первый раз оккупанты уничтожают склады издательства "Книголав".

Супруга Дмитрия Кулебы поздравила своего сына от предыдущего брака с днём рождения.

Кстати, Павелецкая раскрыла подробности их личной жизни и показала загородный дом, который они сейчас арендуют.