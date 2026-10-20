"Чувствуешь себя неудачником": жена бывшего главы МИД сделала эмоциональное заявление

Супруга бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, бизнесвумен Светлана Павелецкая, обратилась к своим подписчикам на фоне российских атак на её бизнес.

Уже не в первый раз россияне уничтожают склады издательства "Книголав". Светлана не стала скрывать свое тяжелое психологическое состояние и выступила с эмоциональным заявлением в соцсетях.

Павелецкая выступила с эмоциональным заявлением

"Знаете, хочу поделиться с вами чем-то очень личным. Недавно мы сидели с Дмитрием дома, пили кофе, и я ему говорю: "Знаешь, мне кажется, я уже достигла своего пика и теперь иду только на спад". Хуже этого финансового года у меня никогда не было. И дело не в том, что ты просто зарабатываешь меньше. Дело в том, что ты уже съедаешь все, что заработала за предыдущие годы, чтобы прокормить себя и свои бизнесы, а это все равно не работает", — призналась Светлана.

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Бизнес-леди добавила, что не может предсказать, в какой район упадет ракета, сколько будет тревог и сколько магазинов придется закрыть.

"И в такие моменты неважно, сколько лет ты была успешной, появлялась ли на обложке Forbes или получала награды в Украине, Европе и США. Ты всё равно чувствуешь себя неудачницей. Человеком, у которого ничего не получается. Ты пытаешься, падаешь, встаешь, снова падаешь. И думаешь: черт возьми, может, уже просто лечь и лежать? Ну сколько это может продолжаться?" — отметила супруга Кулебы.

Павелецкая добавила, что всю жизнь работала на себя и жила на дивиденды от своих предприятий. Впрочем, система "сломалась" не из-за ошибок руководства, а из-за войны.

"И ты не можешь их закрыть, потому что там работают люди, от тебя зависят их семьи. Потому что, как бы пафосно это ни звучало, издательство, пространства свободы и просвещения, коммуникации нужны этой стране. Но в какой-то момент у одного человека просто заканчиваются силы. И ты думаешь: может, устроиться на работу? У меня более 20 лет опыта, я работала на высоких должностях, руководила большими командами. Но кто реально возьмет меня на работу?" — подумала Светлана.

Светлана Павелецкая Фото: Instagram

Начинать с нуля

В частности, жена Дмитрия Кулебы задалась вопросом: может, стоит зарабатывать на рекламе в Instagram.

"Но когда тебе скоро 43, у тебя есть ребенок, муж, бизнес и масса обязанностей, ты понимаешь, что снова придется начинать с нуля. Не впервые, а в очередной раз. И в наших условиях это даже не ноль, а минус", — написала Светлана.

Павелецкая понимает, что сейчас у многих украинцев наступают такие тяжелые периоды в жизни. Она верит, что всё наладится.

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