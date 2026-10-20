"Відчуваєш себе невдахою": дружина колишнього голови МЗС зробила емоційну заяву

Дружина колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, бізнесвумен Світлана Павелецька, звернулася до своїх підписників на фоні російських атак на її бізнес.

Уже не вперше росіяни знищують склади видавництва "Книголав". Світлана не стала приховувати свого важкого ментального стану та вийшла на звʼязок з емоційною заявою в соцмережах.

Світлана Павелецька зробила емоційну заяву

"Ви знаєте, хочу поділитися з вами дечим дуже особистим. Нещодавно ми сиділи з Дмитром удома, пили каву, і я йому кажу: "Ти знаєш, мені здається, я вже досягла свого прайму і тепер іду тільки на спад". Гіршого фінансового року, ніж цей, у мене не було ніколи. І це не коли ти просто заробляєш менше. Це коли ти вже з’їдаєш усе, що заробила за попередні роки, щоб прогодувати себе і свої бізнеси, а воно все одно не працює", — зізналася Світлана.

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Бізнес-леді додала, що вона не може спрогнозувати, у який склад прилетить ракета, скільки буде тривог і скільки магазинів доведеться закрити.

"І в такі моменти неважливо, скільки років ти була успішною, чи була на обкладинці Forbes, чи отримувала нагороди в Україні, Європі та Штатах. Ти все одно відчуваєш себе невдахою. Людиною, в якої не виходить. Ти намагаєшся, падаєш, встаєш, знову падаєш. І думаєш: йолки-палки, може, вже просто лягти й лежати? Ну скільки це може тривати?" — зазначила дружина Кулеби.

Павелецька додала, що вона все життя працювала на себе, жила на дивіденди зі своїх бізнесів. Втім, система "зламалася" не через менеджерські помилки, а через війну.

"І ти не можеш їх закрити, бо там працюють люди, від тебе залежать їхні родини. Бо, як би пафосно це не звучало, видавництво, простори свободи й просвіти, комунікації потрібні цій країні. Але в якийсь момент в однієї людини просто закінчуються сили. І ти думаєш: може, піти в найм? У мене понад 20 років досвіду, я працювала на високих посадах, керувала великими командами. Але хто реально візьме мене на роботу?" — поміркувала Світлана.

Світлана Павелецька Фото: Instagram

Починати з нуля

Зокрема, дружина Дмитра Кулеби задалась питанням: може, варто заробляти на рекламі в Instagram.

"Але коли тобі скоро 43, у тебе дитина, чоловік, бізнеси й купа відповідальності, ти розумієш, що знову доведеться починати з нуля. Не вперше, а вчергове. І в наших обставинах це навіть не нуль, а мінус", — написала Світлана.

Павелецька розуміє, що зараз у багатьох українців такі важкі періоди в житті. Вона вірить, що все вдасться на краще.

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