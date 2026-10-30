Дружина ексглави МЗС Кулеби заінтригувала заявою про другу дитину

Дружина колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, бізнесвумен Світлана Павелецька, заговорила про другу дитину. Вона зізналась, чи планує в майбутньому народити спільного малюка.

Таким чином, Павелецька відповіла на запитання підписників в Instagram-stories (paveletskaya_svitlana). Жінка чесно відповіла, чи готова завагітніти від Дмитра Кулеби.

Чи готова Павелецька на другу дитину

Відповідаючи на питання від підписника, Світлана заявила, що поки не готова до поповнення в родині. Вона з гумором зазначила, що навіть думати не хоче про другу дитину.

"Цього немає в думках. Цього нема навіть у моїх нічних жахіттях. Зараз із нами живе дві дитини, і це максимум, який ми готові просити в Бога", – сказала Павелецька.

Павелецька заговорила про другу дитину Фото: Instagram

Особисте життя

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька розсекретили свої стосунки навесні 2023 року, але їхній роман розпочався раніше. Восени 2025-го політик освідчився обраниці, а вона відповіла згодою. У травні 2026 року пара одружилася.

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До цього Кулеба перебував у шлюбі з депутаткою Євгенією Кулебою, яка народила йому сина Єгора та доньку Любу.

Сама ж Світлана виховує 13-річного сина Олександра від минулих стосунків. Хлопець живе разом із нею та Дмитром.

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Світлана Павелецька звернулася до своїх підписників на тлі російських атак на її бізнес. Уже не вперше окупанти знищують склади видавництва "Книголав".

Дружина Дмитра Кулеби привітала свого сина від попереднього шлюбу з днем народження.

До речі, Павелецька розсекретила деталі їхнього приватного побуту та показала заміський будинок, який вони наразі орендують.