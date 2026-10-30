53-летняя Хайди Клум похвасталась фигурой в платье украинского бренда (фото)

Известная супермодель Хайди Клум посетила громкую вечеринку в честь третьей годовщины со дня открытия ресторана в Нью-Йорке. 53-летняя звезда является бизнес-партнёркой этого заведения. На мероприятие знаменитость надела яркий наряд от украинского бренда Lever Couture.

Так, 29 октября престижный ресторан в Нью-Йорке отпраздновал третью годовщину со дня открытия. На вечеринку с Хайди Клум также пришли её старшие дети — 22-летняя Лени Олуми, 21-летний Генри Сэмюэл и 19-летний Йохан. Соответствующими фото супермодель поделилась в Instagram-stories (heidiklum).

Хайди Клум в роскошном наряде

На опубликованных фото видно, что Хайди выбрала для празднования яркое оранжевое платье от украинского бренда Lever Couture. Наряд выполнен из плиссированного фатина и красиво подчеркивает фигуру звезды. Свой наряд модель дополнила высокими ботфортами черного цвета.

Кроме того, папарацци запечатлели супермодель с её старшими детьми — Лени Олуми, Генри Сэмюэлем и Йоганом. Они нежно обнялись.

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Хайди Клум в платье украинского бренда Фото: Instagram Хайди Клум в платье украинского бренда Фото: Instagram Хайди Клум в платье украинского бренда Фото: Скриншот

Что известно о Хайди Клум

В 90-е годы Хайди Клум была лицом Victoria’s Secret, Givenchy и Jean Paul Gaultier. Огромную популярность ей принесло многолетнее сотрудничество с брендом нижнего белья Victoria’s Secret, для которого она не только снималась, но и разработала собственную линию бюстгальтеров "Body by Victoria".

Что касается личной жизни, то Клум была замужем за парикмахером Рикком Пипино (1997–2002). У них есть сын Генри, родившийся в 2005 году.

Кроме того, модель встречалась с музыкантом Силом (2005–2014). У пары трое детей: Лени, Генри, Йохан и Лу, родившиеся в 2006, 2007 и 2009 годах.

С 2019 года Клум замужем за музыкантом Томом Каулицем.

Хайди Клум Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Хайди Клум в очередной раз оказалась в центре внимания. Для этого светского выхода звезда выбрала чрезвычайно смелое платье, которое мгновенно привлекло к ней взгляды прессы и гостей.

Также немецкая супермодель привлекла всеобщее внимание эффектным и провокационным нарядом на грандиозном модном мероприятии в Италии.

Кроме того, Клум продемонстрировала мини-платье с глубоким декольте, не сдерживая себя в смелых модных решениях.