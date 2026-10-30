53-річна Гайді Клум похизувалась фігурою у сукні українського бренду (фото)

Відома супермодель Гайді Клум відвідала гучну вечірку на честь третьої річниці з дня відкриття ресторану у Нью-Йорку. 53-річна зірка є бізнес-партнеркою цього закладу. На захід знаменитість одягла яскраве вбрання від українського бренду Lever Couture.

Так, 29 жовтня преміальний ресторан у Нью-Йорку відсвяткував третю річницю з дня відкриття. На вечірку із Гайді Клум також прийшли її старші діти – 22-річна Лені Олумі, 21-річний Генрі Самюель та 19-річний Йоган. Відповідними фото супермодель поділилась в Instagram-stories (heidiklum).

Гайді Клум у розкішному образі

На оприлюднених фото можна побачити, як Гайді для святкування обрала яскраву помаранчеву сукню від українського бренду Lever Couture. Вбрання виконане з плісованого фатину і гарно підкреслює фігуру зірки. Свій аутфіт модель доповнила високими ботфортами чорного кольору.

Також папараці піймали на камеру супермодель із її старшими дітьми — Лені Олумі, Генрі Самюелем та Йоганом. Вони разом ніжно обійнялися.

Видео дня

Гайді Клум у сукні українського бренду Фото: Instagram Гайді Клум у сукні українського бренду Фото: Instagram Гайді Клум у сукні українського бренду Фото: Скріншот

Що відомо про Гайді Клум

У 90-х роках Гайді Клум була обличчям Victoria’s Secret, Givenchy, Jean Paul Gaultier. Шалену популярність їй принесла багаторічна співпраця з брендом нижньої білизни Victoria’s Secret, для якого вона не лише знімалася, а й розробила власну лінію бюстгальтерів "Body by Victoria".

Щодо особистого життя, то Клум була заміжня за перукарем Рікком Піпінo (1997–2002). Вони мають сина Генрі 2005 року народження.

Також модель була у стосунках з музикантом Сілом (2005–2014). У пари троє дітей: Лені, Генрі, Йохан та Лу, народжені 2006, 2007 та 2009 років.

З 2019 року Клум заміжня за музикантом Томом Кауліцем.

Гайді Клум Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Гайді Клум вкотре опинилася в центрі уваги. Для цього світського виходу зірка обрала надзвичайно сміливу сукню, яка миттєво прикувала до неї погляди преси та гостей.

Також німецька супермодель привернула загальну увагу ефектним і провокаційним аутфітом на грандіозній модній події в Італії.

Крім того, Клум продемонструвала мінісукню з глибоким декольте, не стримуючи себе у сміливих модних рішеннях.