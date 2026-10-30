Мать двоих детей, которой изменил муж, вступила в брак с другой женщиной (видео)

Популярная украинская блогерша и молодая мама Мария Туник призналась, что сейчас находится в бостонском браке. Она уже два месяца живет с девушкой Юлией, с которой делит быт и расходы.

Этими откровениями Мария поделилась на своей странице в Instagram (tuunyk). Известно, что женщина была замужем, но развелась из-за измен мужа. Поэтому сейчас ей во всём помогает и поддерживает девушка Юлия.

Что известно о бостонском браке блогерши

Туник призналась, что уже два месяца живет с Юлией. Каждая из них отдельно оплачивает свою квартиру, но девушки живут в квартире Марии, а в квартире другой — хранятся вещи.

Блогерша отметила, что её партнерша не платит алименты на её двоих маленьких детей.

"Я очень часто ем бесплатно, потому что за меня платит Юля, особенно когда речь идет о кофе. Маша готовит еду дома, а я — нет. Еду домой покупаем пополам. Мы вообще не считаем деньги. Я не считаю, сколько Юля на меня тратит, потому что это очень много. Бывает, я прихожу домой, а еда уже заказана", — рассказали девушки.

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Мария подчеркнула, что обычный брак её не интересует, поскольку на равных можно жить и в бостонском.

"Зачем вы предлагаете мне обычный брак, если можно жить по бостонскому принципу 50 на 50", — сказала блогерша.

Она поблагодарила Юлию за огромную поддержку в жизни.

"Спасибо, что ты такая надежная опора в жизни! Но и без меня было бы скучно", — добавила девушка.

Что такое бостонский брак

Это длительное совместное проживание двух женщин, не зависящих от финансовой поддержки мужчин. Их отношения не обязательно носят романтический или сексуальный характер.

Большинство женщин считают идею совместного проживания с подругами целесообразной с экономической и психологической точек зрения, независимо от ориентации.

Такие люди ведут совместное хозяйство, поддерживают друг друга, вместе воспитывают детей и делят бытовые заботы. То есть фактически как супруги, но без романтических отношений.

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Мария Туник призналась, что после обстрелов задумывается об отъезде из Украины. По её словам, за границей она не чувствует себя как дома.

Также блогерша опубликовала эмоциональное видео из поездки на поезде "Укрзализныци", возмутившись ненормальной жарой и отсутствием кондиционера в вагоне.

Кстати, Кристен Стюарт, известная по роли Беллы в "Сумерках", вышла замуж за свою возлюбленную — сценаристку Дилан Мейер.