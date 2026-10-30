Матір двох дітей, яку зрадив чоловік, уклала шлюб з іншою жінкою (відео)

Популярна українська блогерка та молода мама Марія Туник зізналась, що наразі перебуває у бостонському шлюбі. Вона вже два місяці живе з дівчиною Юлією, з якою ділить побут та витрати.

Такими одкровеннями Марія поділилась на своїй сторінці в Instagram (tuunyk). Відомо, що жінка була заміжня, але розлучилася через зради чоловіка. Тому зараз їй у всьому допомагає та підтримує дівчина Юлія.

Що відомо про бостонський шлюб блогерки

Туник зізналась, що вже два місяці живе з Юлією. Кожна з них платить окремо за свої квартири, але дівчата мешкають у житлі Марії, а в квартирі іншої — зберігаються речі.

Блогерка зазначила, що за її двох маленьких дітей партнерка не платить.

"Я дуже часто їм на халяву, бо за мене платить Юля, особливо коли це кава. Маша готує їжу вдома, а я ні. Їжу додому купуємо 50 на 50. Ми взагалі не рахуємо гроші. Я не рахую, скільки Юля на мене витрачає, бо це дуже багато. Буває я приходжу додому, а їжа вже замовлена", — розповіли дівчата.

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Марія наголосила, що звичайний шлюб її не цікавить, оскільки порівну можна жити і в бостонському.

"Навіщо ви мені пропонуєте звичайний шлюб, якщо можна жити у бостонському 50 на 50", — сказала блогерка.

Вона подякувала Юлії за сильну підтримку у житті.

"Дякую, що ти така сильна підтримка у житті! Але і без мене було б нудно", — додала дівчина.

Що таке бостонський шлюб

Це тривале спільне проживання двох жінок, незалежних від фінансової підтримки чоловіків. Їхні стосунки не обов’язково є романтичними чи сексуальними.

Більшість жінок бачать економічно та психологічно доцільною ідею спільного проживання з подругами, незалежно від орієнтації.

Такі люди ведуть спільне господарство, підтримують одне одного, разом виховують дітей та ділять побут. Тобто фактично як подружжя, але без романтичних стосунків.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Марія Туник зізналася, що після обстрілів міркує про виїзд з України. За її словами, за кордоном вона не відчуває себе, як вдома.

Також блогерка опублікувала емоційне відео з поїздки потягом Укрзалізниці, обурившись аномальною спекою та відсутністю кондиціонера у вагоні.

До слова, Крістен Стюарт, відома за роллю Белли у "Сутінках", вийшла заміж за свою кохану — сценаристку Ділан Мейєр.