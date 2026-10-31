Весь мир смотрит: лучшие фильмы и сериалы последних лет на Netflix

Зрители часто запускают Netflix в надежде найти что-то интересное, но в итоге тратят больше времени на поиск контента, чем на сам просмотр. Если вы давно ищете хороший фильм или сериал для осеннего вечера, то наша подборка – для вас!

Netflix уже давно закрепил за собой статус одного из ведущих производителей контента для домашнего просмотра, поэтому все представленные фильмы вы сможете найти именно на этом сервисе.

Кинообозреватель Андрей Пушкаш собрал для Фокуса шесть фильмов и сериалов, которые вы, возможно, пропустили. В нашем обзоре представлены истории на любой вкус: от новых документальных фильмов до напряжённых триллеров и детективов. Большинство историй основаны на реальных событиях, поэтому они точно не оставят вас равнодушными.

"Прекрасная пара"

1 сезон, 6 серий

2024 г.

Рейтинг iMDB – 6,5

Криминальный детектив об Амелии Сакс, которая собирается выйти замуж за мужчину по имени Бен. Он – потомок богатой и влиятельной семьи, которая проводит лето в роскошном доме. Мама жениха – Грир Харрисон, известная писательница с невероятным талантом, но сложным характером.

Свадьба молодоженов должна стать грандиозным событием, однако праздник омрачает трагедия: на берегу находят труп. Затем следуют непрерывные допросы. Каждый член семьи находится под подозрением!

Как правило, в таких сериалах в ходе расследования мы узнаём много семейных секретов и конфликтов. Прежде всего, сериал понравится ценителям напряжённых сюжетов, где у каждого героя есть своя тайна и он может оказаться преступником. Это лёгкий и стильный сериал с хорошими актёрами, который легко можно посмотреть за один день.

"Невероятное"

1 сезон, 8 серий

2019 г.

Рейтинг iMDB – 8,3

Главную героиню обвиняют в ложных показаниях о сексуальном насилии. Параллельно два детектива расследуют похожие нападения на женщин. Постепенно они замечают общие черты, которые могут связывать эти дела между собой.

Это одна из самых сильных историй в этой подборке, действие которой развивается сразу по двум сюжетным линиям. Рассказ основан на реальных событиях и журналистском расследовании.

Кстати, зрители очень хорошо приняли этот сериал, оценив его рекордной оценкой 8,3 на iMDB. Критики также отметили команду рядом номинаций на престижные премии, среди которых – 4 номинации на "Золотой глобус".

"Когда они нас увидят"

1 сезон, 4 серии

2019 г.

Рейтинг iMDB – 8,8

Реальная история о пяти подростках, которых обвиняют в жестоком преступлении, хотя они его не совершали. Несмотря на противоречивые доказательства и обвинения, пресса самостоятельно выносит приговор ребятам и подвергает их жестокому давлению.

Каждый эпизод сериала показывает отдельную часть истории: задержание, расследование, судебный процесс и последствия заключения. "Когда они нас увидят" – сериал о несправедливости, расовых предрассудках, силе общественного мнения и о том, насколько сложно восстанавливать жизнь после тюремного заключения.

Мини-сериал имел огромный успех и в свое время стал фаворитом сезона кинонаград.

"Пресмыкающиеся"

2023 г.

Рейтинг iMDB – 6,8

Джастин Тимберлейк и Бенисио дель Торо в напряжённом детективе о расследовании загадочной смерти молодой риэлторши. На первый взгляд дело кажется очередным преступлением, но расследование постепенно становится всё более запутанным, а под подозрением оказываются люди из разных кругов жизни жертвы. Чем дальше продвигается дело, тем больше оно влияет на жизнь детектива Тома Николса.

Сюжет построен так, что у зрителя возникает недоверие и подозрение по отношению к каждому персонажу. В сочетании со звездным актерским составом эта запутанная история станет отличным дополнением к вашему вечеру.

"Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете"

2020 г.

Рейтинг iMDB – 8,9

Документальный фильм, который вы точно не видели. Дэвид Аттенборо, известный натуралист и документалист, рассказывает об изменениях, происходящих на Земле на протяжении его жизни. Он посещает места, которые когда-то были заповедниками дикой природы, и показывает, что с ними произошло сейчас.

В итоге он показывает и объясняет, почему экосистемы важны для нашего будущего и какие изменения могут нам помочь.

Этот фильм – сочетание невероятно живописных пейзажей и личной жизни человека, который годами наблюдал за ними. Если вы любите документальные фильмы о природе, но пропустили "Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете", то наслаждайтесь!

"Тайная любовь"

2020 г.

Рейтинг iMDB – 7,8

Речь идет о жизни двух влюбленных женщин – Терри Донахью и Пэт Гензел, которые прожили вместе почти 70 лет. Их любовь пришлась на время, когда однополые отношения приходилось тщательно скрывать. Когда женщины постарели и нуждались в посторонней помощи, перед ними встал важный вопрос: "Как открыться семье и остаться вместе?".

Фильм содержит множество архивных фотографий и видеозаписей, бесед с родными и сцен из повседневной жизни, благодаря чему эта история выглядит очень личной. Создается впечатление, что героини стремятся лично поделиться с вами своей историей.

Это фильм не только о любви, но и о верности, выдержавшей испытание временем; о старении и обществе, которое так или иначе, но постоянно меняется. Чрезвычайно искреннее, нежное и интимное документальное кино.

Напомним, ранее Фокус писал о:

5 лучших фильмах в истории кино по версии IMDb. Картины, возглавившие рейтинг IMDb, захватывают зрителей с первой до последней минуты, а также заставляют переосмыслить жизнь и мировоззрение.

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Если и этого окажется недостаточно, то вот вам лучшие фильмы и сериалы на Netflix для осеннего вечера.