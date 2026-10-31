Весь світ дивиться: найкращі фільми і серіали останніх років на Netflix

Глядачі часто вмикають Netflix із надією знайти щось цікаве, але врешті-решт витрачають більше часу на пошуки контенту, аніж на сам перегляд. Якщо ви давно гонитеся за хорошим фільмом або серіалом на осінній вечір, тоді наша добірка – для вас!

Netflix давно закріпив за собою статус одного із провідних виробників контенту для домашнього перегляду, тому всі запропоновані фільми ви зможете знайти саме на цьому сервісі.

Кінооглядач Андрій Пушкаш зібрав для Фокусу шість фільмів і серіалів, які ви могли пропустити. Згадаємо історії на будь-який смак: від нових документальних фільмів до напружених трилерів і детективів. Більшість історій – засновані на реальних подіях, тож вони точно не залишать вас байдужими.

"Чудова пара"

1 сезон, 6 епізодів

2024 р.

Рейтинг iMDB – 6.5

Кримінальний детектив про Амелію Сакс, яка збирається вийти заміж за чоловіка, якого звуть Бен. Він – нащадок заможної та впливової родини, що проводить літо у розкішному будинку. Мама нареченого – Грір Гаррісон, відома письменниця з неймовірним талантом, але складним характером.

Весілля молодят має стати грандіозною подією, однак свято затьмарює трагедія: на березі знаходять мертве тіло. Далі проходять постійні допити. Кожен член родини під підозрою!

Як правило, у таких серіалах під час розслідування ми дізнаємося багато сімейних секретів та конфліктів. Насамперед, серіал сподобається поціновувачам напружених сюжетів, де кожен герой має свій секрет і може виявитися злочинцем. Це легкий та стильний серіал з хорошими акторами, який легко можна подужати за один день.

"Неймовірне"

1 сезон, 8 епізодів

2019 р.

Рейтинг iMDB – 8.3

Головну героїню звинувачують у неправдивих свідченнях про сексуальне насильство. Паралельно два детективи розслідують схожі напади на жінок. Поступово вони помічають спільні риси, що можуть пов’язувати ці справи між собою.

Це одна з найсильніших історій у цій добірці, що розвивається одразу в двох сюжетних лініях. Розповідь базується на реальних подіях і журналістському розслідуванні.

До речі, глядачі дуже добре сприйняли цей серіал, нагородили його рекордною оцінкою 8.3 на iMDB. Критики також відзначили команду низкою номінацій на престижні премії, серед яких – 4 номінації на "Золотий глобус".

"Коли вони нас побачать"

1 сезон, 4 епізоди

2019 р.

Рейтинг iMDB – 8.8

Реальна історія про п’ятьох підлітків, яких звинувачують у жорстокому злочині, хоча вони його не вчиняли. Попри суперечливі докази та обвинувачення, преса самостійно виносить вирок хлопцям і піддає їх жорстокому тиску.

Кожен епізод серіалу показує іншу частину історії: затримання, розслідування, судовий процес і наслідки ув’язнення. "Коли вони нас побачать" – серіал про несправедливість, расову упередженість, силу громадської думки й те, наскільки важко відновлювати життя після ув’язнення.

Міні-серіал був надзвичайно успішним, свого часу ставши фаворитом кінонагородного сезону.

"Плазуни"

2023 р.

Рейтинг iMDB – 6.8

Джастін Тімберлейк та Бенісіо дель Торо у напруженому детективі про розслідування загадкової смерті молодої агентки з нерухомості. На перший погляд, справа здається черговим злочином, але розслідування поступово стає заплутанішим, а під підозрою опиняються люди з різних кіл життя жертви. Чим далі просувається справа, тим більше вона впливає на життя детектива Тома Ніколса.

Сюжет побудований так, що у глядача виникає недовіра та підозра до кожного персонажа. Разом зі зірковим акторським кастом ця заплутана історія стане хорошим доповненням до вашого вечора.

"Девід Аттенборо: Життя на нашій планеті"

2020 р.

Рейтинг iMDB – 8.9

Документальний фільм, який ви точно не бачили. Девід Аттенборо, відомий натураліст і документаліст, розповідає про зміни, які упродовж його життя відбуваються на Землі. Чоловік відвідує місця, які колись були заповідником дикої природи, та показує, що з ними сталося зараз.

У підсумку він показує та пояснює, чому для нашого майбутнього важливі екосистеми і які зміни можуть нам допомогти.

Цей фільм – суміш неймовірно мальовничих краєвидів та особистого життя людини, яка роками за ними спостерігала. Якщо ви фанат документалок про природу, але пропустили "Девід Аттенборо: Життя на нашій планеті", то насолоджуйтеся!

"Таємне кохання"

2020 р.

Рейтинг iMDB – 7.8

Йдеться про життя двох закоханих жінок – Террі Донаг’ю та Пет Гензел, які прожили разом майже 70 років. Їхнє кохання припало на час, коли одностатеві стосунки доводилося ретельно приховувати. Коли жінки стали старшими й потребували сторонньої допомоги, перед ним постало важливе питання: "Як відкритися родині та залишитися разом?"

Фільм містить багато архівних фото та відео, розмов з рідними і сцен повсякденного життя, завдяки чому ця історія виглядає дуже особистою. Виникає враження, що героїні прагнуть особисто поділитися з вами своєю історією.

Це фільм не тільки про кохання, а й про вірність, що пройшла витримку через роки; старіння та суспільство, яке так чи інакше, але постійно змінюється. Надзвичайно щире, ніжне та інтимне документальне кіно.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про:

5 найкращих фільмів в історії кіно за версією iMDB. Картини, що очолили рейтинг iMDB, захоплюють глядачів від першої до останньої хвилини, а також змушують переосмислити життя й світогляд.

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Якщо і цього буде недостатньо, то ось вам найкращі фільми і серіали на Netflix для осіннього вечора.