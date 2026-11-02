Известная украинская певица Skylerr вышла замуж за адвоката (фото)
Украинская популярная певица Skylerr (Валерия Кудрявец) официально стала женой известного адвоката Евгения Пронина.
Влюбленные уже поделились в соцсетях первыми снимками с церемонии, на которую пригласили своих близких.
Skylerr и Евгений Пронин поженились
Валерия выбрала лаконичное белое платье со шлейфом и декольте. Свои темные волосы звездная невеста распустила и сделала легкую укладку с локонами. Тем временем жених надел смокинг, белую рубашку, а праздничный образ дополнил бабочкой.
"Муж и жена. Следующая остановка — свадьба", — подписали совместный пост в Instagram Валерия и Евгений.
Интересно, что певица, судя по всему, официально сменила фамилию. Валерия опубликовала фото, на котором она стоит с шариком с надписью
"Кудрявец — Пронина". А в ее профиле в соцсети уже можно заметить фамилию Евгения.
История любви пары
О помолвке пары стало известно несколько недель назад. Певица и адвокат снимали видео в поле, когда Евгений неожиданно опустился на одно колено и преподнес своей возлюбленной кольцо. Валерия была очень удивлена таким неожиданным поворотом событий. В своем Telegram-канале Пронин лаконично сообщил об важном шаге: "Женюсь".
Евгений — украинский адвокат, который также исполнял обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины. Ранее он встречался с Раминой Эсхакзай, пара даже была помолвлена.
Валерия и Евгений публично объявили о своих отношениях в новогоднюю ночь 31 декабря 2025 года. Они опубликовали совместную подборку романтических фотографий с подписью "Итоги не одного года". Вместе они с 2024 года. Сначала они просто общались, а потом пошли на свидание.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Усики громко и роскошно отпраздновали годовщину свадьбы в Испании.
- Украинская блогерша и интервьюер Рамина Эсхакзай выходит замуж за любимого, которого скрывает от публики.
Кроме того, 25-летняя украинская певица Кажанна (Анна Макиенко) выходит замуж за своего бойфренда-военного Даниила.