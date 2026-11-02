Известная украинская певица Skylerr вышла замуж за адвоката (фото)

Украинская популярная певица Skylerr (Валерия Кудрявец) официально стала женой известного адвоката Евгения Пронина.

Влюбленные уже поделились в соцсетях первыми снимками с церемонии, на которую пригласили своих близких.

Skylerr и Евгений Пронин поженились

Валерия выбрала лаконичное белое платье со шлейфом и декольте. Свои темные волосы звездная невеста распустила и сделала легкую укладку с локонами. Тем временем жених надел смокинг, белую рубашку, а праздничный образ дополнил бабочкой.

"Муж и жена. Следующая остановка — свадьба", — подписали совместный пост в Instagram Валерия и Евгений.

Skylerr и Евгений Пронин поженились Фото: Instagram

Skylerr и Евгений Пронин поженились Фото: Instagram

Skylerr и Евгений Пронин поженились Фото: Instagram

Интересно, что певица, судя по всему, официально сменила фамилию. Валерия опубликовала фото, на котором она стоит с шариком с надписью "Кудрявец — Пронина". А в ее профиле в соцсети уже можно заметить фамилию Евгения.

Видео дня

Skylerr стала Прониной Фото: Instagram

История любви пары

О помолвке пары стало известно несколько недель назад. Певица и адвокат снимали видео в поле, когда Евгений неожиданно опустился на одно колено и преподнес своей возлюбленной кольцо. Валерия была очень удивлена таким неожиданным поворотом событий. В своем Telegram-канале Пронин лаконично сообщил об важном шаге: "Женюсь".

Евгений — украинский адвокат, который также исполнял обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины. Ранее он встречался с Раминой Эсхакзай, пара даже была помолвлена.

Валерия и Евгений публично объявили о своих отношениях в новогоднюю ночь 31 декабря 2025 года. Они опубликовали совместную подборку романтических фотографий с подписью "Итоги не одного года". Вместе они с 2024 года. Сначала они просто общались, а потом пошли на свидание.

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