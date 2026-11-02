Відома українська співачка Skylerr одружилася з адвокатом (фото)

Українська популярна співачка Skylerr (Валерія Кудрявець) офіційно стала дружиною відомого адвоката Євгена Проніна.

Закохані вже поділилися в соцмережах першими кадрами з церемонії, на яку запросили своїх близьких людей.

Skylerr та Євген Пронін одружилися

Валерія обрала лаконічну білу сукню зі шлейфом та декольте. Темне волосся зіркова наречена розпустила та зробила легку укладку з локонами. Тим часом наречений одягнув смокінг, білу сорочку, а святковий образ доповнив метеликом.

"Чоловік і дружина. Наступна зупинка — весілля", — підписали спільний пост в Instagram Валерія та Євген.

Skylerr та Євген Пронін одружилися Фото: Instagram

Skylerr та Євген Пронін одружилися Фото: Instagram

Skylerr та Євген Пронін одружилися Фото: Instagram

Цікаво, що співачка, судячи з усього, офіційно змінила своє прізвище. Валерія показала фото, на якому стоїть з кулькою з написом " Кудрявець — Проніна". А в її профілі в соцмережі вже можна помітити прізвище Євгена.

Видео дня

Skylerr стала Проніною Фото: Instagram

Історія кохання пари

Про заручини пари стало відомо кілька тижнів тому. Співачка та адвокат змінили відео в полі, коли Євген несподівано став на одне коліно та припідніс своїй коханій каблучку. Валерія дуже здивувалася від несподіванки. У своєму Telegram-каналі Пронін лаконічно повідомив про важливий крок: "Одружуюся".

Євген — український адвокат, який також виконував обов’язки президента Федерації легкої атлетики України. Раніше він зустрічався з Раміною Есхакзай, пара навіть була заручена.

Публічно про свої стосунки Валерія та Євген повідомили у новорічну ніч 31 грудня 2025 року. Вони опублікували спільну добірку романтичних фото з підписом "Підсумки не одного року". Разом вони з 2024 року. Спочатку вони лише спілкувались, а потім пішли на побачення.

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