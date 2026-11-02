Супермодель Хайди Клум на Хэллоуин удивила образом своей оторванной руки (фото)

53-летняя супермодель Хайди Клум поразила всех своим костюмом в честь Хэллоуина. На ежегодной вечеринке она появилась в образе своей отрубленной левой руки.

31 октября в Нью-Йорке в очередной раз состоялась вечеринка, на которой Хайди Клум продемонстрировала жуткий костюм высотой 2,4 метра. Соответствующие фото модель опубликовала на своей странице в Instagram (heidiklum).

Интересно, что Клум каждый год превосходит свои бесчисленные образы в честь Хэллоуина. Среди её самых известных — гиперреалистичный образ ползущего червя в 2022 году и превращение в павлина в 2023-м.

Как выглядела Хайди Клум на Хэллоуине в этом году

Костюм модели воссоздал её левую руку, в том числе обручальное кольцо и свадебное кольцо, а также татуировку с именем мужа музыканта Тома Каулица.

"Я всегда стараюсь придумать что-то необычное, и мне кажется, я никогда раньше не видела, чтобы человек ходил, как рука. Я подумала, что это что-то новое и необычное", — сказала Клум.

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Костюм знаменитости достигал 2,4 метра в высоту. Хайди доставили к месту вечеринки в ресторане Cathédrale в кузове грузовика. На красной дорожке рука эффектно брызгала искусственной кровью, а Клум показывала язык.

Костюм Хайди Клум на Хэллоуин Фото: Instagram Костюм Хайди Клум на Хэллоуин Фото: Instagram

Хайди Клум — кратко о звезде

В 90-е годы Хайди Клум была лицом Victoria’s Secret, Givenchy и Jean Paul Gaultier. Огромную популярность ей принесло многолетнее сотрудничество с брендом нижнего белья Victoria’s Secret, для которого она не только снималась, но и разработала собственную линию бюстгальтеров "Body by Victoria".

Клум была замужем за парикмахером Рикком Пипино (1997–2002). У них есть сын Генри, родившийся в 2005 году. Также модель встречалась с музыкантом Силом (2005–2014). У пары трое детей: Лени, Генри, Йохан и Лу, родившиеся в 2006, 2007 и 2009 годах. С 2019 года Хайди замужем за музыкантом Томом Каулицем.

Супермодель Хайди Клум Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В 2024 году Хайди Клум в ночь всех святых удивила поклонников своим "сказочным" костюмом. Она повторила образ героев из фильма Стивена Спилберга.

Также в 2025 году модель превратилась в Медузу-Горгону на своей ежегодной вечеринке в честь Хэллоуина в Нью-Йорке, в очередной раз удивив гостей креативным подходом к придумыванию и созданию самых сложных костюмов.

Кроме того, в 2022 году Клум появилась на публике в костюме гигантского дождевого червя, за удочку которого держал муж знаменитости.