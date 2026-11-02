Супермодель Гайді Клум на Геловін здивувала образом своєї відірваної руки (фото)

53-річна супермодель Гайді Клум вразила костюмом на честь Геловіна. На щорічній вечірці вона з'явилася в образі своєї відрубаної лівої руки.

У Нью-Йорку 31 жовтня вкотре відбулась вечірка, на якій Гайді Клум продемонструвала моторошний костюм заввишки 2,4 метри. Відповідні фото модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram (heidiklum).

Цікаво, що Клум щороку перевершує свої незліченні образи на честь Геловіна. Серед її найбільш відомих — гіперреалістичний образ черв'яка, що ковзає, 2022 року і трансформація у павича у 2023-му.

Як виглядяла Гайді Клум на Геловіні цього року

Костюм моделі відтворив її ліву руку, зокрема і обручку та весільну каблучку, а також татуювання з ім'ям чоловіка музиканта Тома Кауліца.

"Я завжди намагаюся придумати щось незвичайне, і мені здається, я ніколи раніше не бачила, щоб людина ходила, як рука. Я подумала, що це щось нове та незвичайне", — сказала Клум.

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Костюм знаменитості був заввишки 2,4 метри. Гайді підвезли до місця вечірки у ресторані Cathédrale у відсіку вантажівки. На червоній доріжці рука ефектно бризкала штучною кров'ю, а Клум показувала язика.

Костюм Гайді Клум на Геловін Фото: Instagram Костюм Гайді Клум на Геловін Фото: Instagram

Гайді Клум — коротко про зірку

У 90-х роках Гайді Клум була обличчям Victoria’s Secret, Givenchy, Jean Paul Gaultier. Шалену популярність їй принесла багаторічна співпраця з брендом нижньої білизни Victoria’s Secret, для якого вона не лише знімалася, а й розробила власну лінію бюстгальтерів "Body by Victoria".

Клум була заміжня за перукарем Рікком Піпінo (1997–2002). Вони мають сина Генрі 2005 року народження. Також модель була у стосунках з музикантом Сілом (2005–2014). У пари троє дітей: Лені, Генрі, Йохан та Лу, народжені 2006, 2007 та 2009 років. З 2019 року Гайді заміжня за музикантом Томом Кауліцем.

Супермодель Гайді Клум Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У 2024 році Гайді Клум у ніч всіх святих здивувала шанувальників своїм "казковим" костюмом. Вона повторила образ героїв із фільму Стівена Спілберга.

Також модель у 2025-му перетворилася на Медузу Горгону на своїй щорічній вечірці на честь Гелловіна в Нью-Йорку, вкотре здивувавши гостей креативним підходом до вигадування і створення найскладніших костюмів.

Крім того, у 2022 році Клум вийшла на публіку в костюмі гігантського дощового хробака, якого за вудку тримав чоловік знаменитості.