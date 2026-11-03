Украинец сравнил жизнь в Италии и Канаде: какие главные минусы

Украинец Игорь Аникин много лет прожил в Италии и Канаде. Он понял, что качество жизни зависит не только от климата, зарплат и еды, но и от общества, в котором ты живешь.

Мужчина откровенно перечислил плюсы и минусы жизни в Канаде и Италии. По его словам, в Канаде к эмигрантам относятся лучше, чем в Италии. Об этом Игорь рассказал на своей странице в Instagram. Подробнее — читайте в материале Фокуса.

Плюсы и минусы жизни в Италии и Канаде

Игорь отметил, что в Италии — прекрасный климат, вкусная еда, море, архитектура и особая атмосфера жизни. Однако с работой там сложнее, а отношение к эмигрантам не всегда такое, каким хотелось бы.

В Канаде климат гораздо суровее. Еда, по словам Игоря, уступает итальянской, а зимы кажутся бесконечными.

"Первый минус в Канаде — это мороз. Климат здесь такой, на любителя. А в Италии климат — это плюс. Я жил на юге, и там необыкновенно тепло. Сейчас я живу в Альберте, и здесь большой минус. Что касается еды: в Канаде она мне не нравится, а в Италии — очень роскошно, вкусно, всё свежее", — рассказал украинец.

Видео дня

В Альберте сейчас мороз и снег Фото: Instagram

Что касается людей, то в Канаде, по мнению мужчины, к эмигрантам относятся спокойнее, а в Италии — немного иначе. Игорь не раскрыл подробностей, но отметил, что в Канаде он почувствовал более лояльное отношение к приезжим, больше возможностей для работы и меньше предвзятости в отношении того, откуда он приехал.

"И знаете, что я понял? Можно жить там, где тепло и красиво, но чувствовать себя чужим. А можно жить там, где полгода зима, но чувствовать себя человеком, которого уважают. Ведь социальный климат влияет на качество жизни не меньше, чем погода, продукты и уровень дохода. Это мой личный опыт, и я не утверждаю, что везде одинаково", — добавил украинец.

Игорь Аникин уже много лет проживает за границей Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Молодой человек, который полтора года назад переехал в Швейцарию, рассказал, как там живут украинские беженцы. Сначала они попадают в лагерь, где находятся несколько дней, а затем — в бункер и общежитие под землей.

Украинец Роман проживает в Швеции и работает уборщиком на местном кладбище. За это он получает три тысячи долларов в месяц. Впрочем, есть одно "но".

Кроме того, украинка Кристина, работающая уборщицей в Шотландии, показала, какой набор продуктов можно купить за один час работы.