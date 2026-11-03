Українець порівняв життя в Італії та Канаді: які найбільші мінуси

Українець Ігор Анікін багато років прожив в Італії та Канаді. Він зрозумів, що якість життя залежить не лише від клімату, зарплат та їжі, а й від суспільства, в якому ти живеш.

Чоловік відверто назвав мінуси та плюси життя в Канаді та Італії. За його словами, у Канаді до емігрантів відносяться краще, ніж в Італії. Про це Ігор розповів на своїй сторінці в Instagram. Детальніше – читайте у матеріалі Фокусу.

Плюси та мінуси життя в Італії й Канаді

Ігор зазначив, що в Італії – дуже чудовий клімат, смачна їжа, море, архітектура та особлива атмосфера життя. Однак, з роботою там складніше, а ставлення до емігрантів не завжди таке, якого б хотілося.

У Канаді клімат набагато суворіший. Їжа, за словами Ігоря, поступається італійською, а зими здаються нескінченними.

"Перший мінус у Канаді – це мороз. Клімат тут такий, на любителя. А в Італії клімат – це плюс. Я жив на півдні і там надзвичайно тепло. Зараз я живу в Альберті і тут великий мінус. Щодо їжі: в Канаді мені не подобається, а в Італії – дуже розкішно, смачно, все свіже", — розповів українець.

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В Альберті зараз мороз та сніг Фото: Instagram

Щодо людей, то в Канаді, на думку чоловіка, до емігрантів ставляться спокійніше, а в Італії – трохи інакше. Ігор не розкрив подробиць, але зауважив, що в Канаді він відчув більш лояльне ставлення до приїжджих, більше можливостей для роботи та менше упередженості щодо того, звідки він приїхав.

"І знаєте, що я зрозумів? Можна жити там, де тепло та красиво, але почуватись чужим. А можна жити там, де пів року зима, але відчувати себе людиною, яку поважають. Адже соціальний клімат впливає на якість життя не менше, ніж погода, продукти та рівень доходу. Це мій особистий досвід, і я не стверджую, що скрізь однаково", — додав українець.

Ігор Анікін багато років проживає за кордоном Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Молодий чоловік, який півтора року тому переїхав до Швейцарії, показав, як там живуть українські біженці. Спочатку вони потрапляють у табір, де перебувають декілька днів, а потім у бункер та гуртожиток під землею.

Українець Роман проживає у Швеції і працює прибиральником на місцевому кладовищі. За це чоловік отримує три тисячі доларів на місяць. Втім, є одне "але".

Крім того, українка Христина, яка працює прибиральницею у Шотландії, показала, який продуктовий набір можна придбати за одну годину роботи.