Известная украинская актриса вместе с сыном покинула Украину (фото)

Украинская блогерша, модель и актриса Виктория Маремуха вместе с 4-летним сыном Лукой уехала из Украины в Португалию.

Звезда социальных сетей покинула Киев и сейчас живет в Лиссабоне. Решение Виктории далось ей очень тяжело, ведь ей пришлось это сделать из-за сложной ситуации с безопасностью в Украине, а не по собственному желанию.

Виктория Маремуха уехала из Украины

Актриса уже скучает по родному дому. Как известно, именно бывший муж Виктории настоял на том, чтобы она вывезла их общего 4-летнего сына за границу. Украинка согласилась.

"Меня так накрыло в самолете примерно за час до посадки. Наверное, тогда до меня дошло, что я еду не в отпуск (это особое ощущение — когда ты едешь не по собственному желанию, а вынужден покинуть дом, который любишь). Утром накрыло ещё сильнее. И мое философское "принимать всё" сменилось на "это несправедливо". Даю себе пару дней, чтобы пожить с этим. Не быть сильной, но дальше обещаю себе понемногу взяться за создание новой и интересной главы своей жизни", — призналась Маремуха.

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Виктория Маремуха уехала из Украины Фото: Instagram

В частности, блогерша показала своего сына Луку у океана и отметила, что ради безопасности и счастья ребенка стоило это сделать.

Сейчас же Виктория вместе с сыном живет у родственника. Но потом она найдет собственное жилье, куда и переедет.

Сын Виктории Маремухи Фото: Instagram

"Пару дней поживем в красивом доме тети Луки, а потом поселимся в своём доме", — написала украинка.

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