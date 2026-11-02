Известная украинская актриса вместе с сыном покинула Украину (фото)
Украинская блогерша, модель и актриса Виктория Маремуха вместе с 4-летним сыном Лукой уехала из Украины в Португалию.
Звезда социальных сетей покинула Киев и сейчас живет в Лиссабоне. Решение Виктории далось ей очень тяжело, ведь ей пришлось это сделать из-за сложной ситуации с безопасностью в Украине, а не по собственному желанию.
Виктория Маремуха уехала из Украины
Актриса уже скучает по родному дому. Как известно, именно бывший муж Виктории настоял на том, чтобы она вывезла их общего 4-летнего сына за границу. Украинка согласилась.
"Меня так накрыло в самолете примерно за час до посадки. Наверное, тогда до меня дошло, что я еду не в отпуск (это особое ощущение — когда ты едешь не по собственному желанию, а вынужден покинуть дом, который любишь). Утром накрыло ещё сильнее. И мое философское "принимать всё" сменилось на "это несправедливо". Даю себе пару дней, чтобы пожить с этим. Не быть сильной, но дальше обещаю себе понемногу взяться за создание новой и интересной главы своей жизни", — призналась Маремуха.
В частности, блогерша показала своего сына Луку у океана и отметила, что ради безопасности и счастья ребенка стоило это сделать.
Сейчас же Виктория вместе с сыном живет у родственника. Но потом она найдет собственное жилье, куда и переедет.
"Пару дней поживем в красивом доме тети Луки, а потом поселимся в своём доме", — написала украинка.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Виктория Маремуха рассталась со своим мужем, французом Луи Белле. Знаменитость заявляла, что не хочет отношений, но любовь победила, и у звезды уже появился новый избранник.
- Украинская рэперша Алена Алена неожиданно покинула Киев. Теперь она будет жить в Ивано-Франковске.
Кроме того, блогерша и тиктокерша Даша Евтух уехала за границу вместе со своей маленькой дочерью Фемидой.