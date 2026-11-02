Відома українська акторка із сином виїхала з України (фото)

Українська блогерка, модель та акторка Вікторія Маремуха з 4-річним сином Лукою виїхала з України до Португалії.

Зірка соцмереж покинула Київ та наразі живе в Лісабоні. Рішення Вікторії далося дуже складно, адже це довелося робити через безпекову ситуацію в Україні, а не з власного бажання.

Вікторія Маремуха виїхала з України

Акторка вже сумує за рідним домом. Як відомо, саме колишній чоловік Вікторії наполіг на тому, аби вона вивезла їхнього спільного 4-річного сина за кордон. Українка погодилася.

"Мене так накрило в літаку десь за годину до посадки. Мабуть, тоді прийшло усвідомлення, що я їду не у відпустку (це окреме відчуття — коли ти їдеш не за власним бажанням, а вимушений покинути дім, який любиш). Зранку накрило ще сильніше. І моє філософське "приймати все" замінило "це несправедливо". Даю собі пару днів пожити з цим. Не бути сильною, але далі обіцяю собі потроху взятися за створення нового та цікавого розділу свого життя", — зізналася Маремуха.

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Вікторія Маремуха виїхала з України Фото: Instagram

Зокрема, блогерка показала свого сина Луку біля океану і зазначила, що заради безпеки та щастя дитини варто було це зробити.

Наразі ж Вікторія разом із сином живе в рідної людини. Але потім знайде власне житло, до якого переїде.

Син Вікторії Маремухи Фото: Instagram

"Пару днів поживемо в красивому будинку тітки Луки, а потім заселимося у своє житло", — написала українка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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