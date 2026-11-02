Могилевская впервые показала лицо дочери: как выглядит девочка (фото)
Украинская певица Наталья Могилевская впервые показала лицо своей младшей дочери Софии. 6-летняя девочка готовилась к празднику Хэллоуина в школе, а артистка сняла этот момент на камеру.
Могилевская сделала дочери тематический макияж для вечеринки. Соответствующее видео певица обнародовала на своей странице в Instagram (nataliya_mogilevskaya).
Как выглядит дочь Могилевской
Интересно, что певица тщательно скрывает от публики лица своих удочеривших дочерей Мишель и Софии. Однако на днях артистка опубликовала ролик с 6-летней Соней, которая готовилась к празднику Хэллоуина в школе.
На видео Могилевская показала, как сделала макияж девочке и одела ее в красно-черный наряд. Образ Наталья дополнила обручем с ушками и бантиками.
"Конфетка или проделка? Так прошел наш первый школьный Хэллоуин. Мама очень старалась над образом, модель осталась ужасно довольной, поэтому все счастливы. Догадались, кем в этом году была Сонька?" — подписала видео Могилевская.
Под сообщением в комментариях многие оценили образ Сони – ее засыпали приятными комплиментами.
- "А эти бантики и туфельки… Выглядят так игрушечно-сладко";
- "Великолепные!";
- "Какой невероятный цветочек";
- "Волшебный огонек геловинской сказки".
Что известно о детях Могилевской
В 2023 году стало известно, что артистка удочерила двух сестер – Мишель и Софию. В соцсетях Наталья редко показывает девочек и скрывает их лица. Старшая дочь Могилевской занимается легкой атлетикой, а София учится в первом классе.
Кстати, звезда воспитывает девочек вместе с любимым Валентином.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Наталья Могилевская пополнила семью новым любимцем. Рыжую кошку артистка случайно встретила во время поездки и решила забрать домой.
- Певица опубликовала фотографии, на которых позирует в бассейне полностью без макияжа.
Кроме того, артистка приобрела новый автомобиль. Она выбрала кроссовер немецкого производителя – модель Audi Q5.