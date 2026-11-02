Могилевская впервые показала лицо дочери: как выглядит девочка (фото)

Украинская певица Наталья Могилевская впервые показала лицо своей младшей дочери Софии. 6-летняя девочка готовилась к празднику Хэллоуина в школе, а артистка сняла этот момент на камеру.

Могилевская сделала дочери тематический макияж для вечеринки. Соответствующее видео певица обнародовала на своей странице в Instagram (nataliya_mogilevskaya).

Как выглядит дочь Могилевской

Интересно, что певица тщательно скрывает от публики лица своих удочеривших дочерей Мишель и Софии. Однако на днях артистка опубликовала ролик с 6-летней Соней, которая готовилась к празднику Хэллоуина в школе.

На видео Могилевская показала, как сделала макияж девочке и одела ее в красно-черный наряд. Образ Наталья дополнила обручем с ушками и бантиками.

"Конфетка или проделка? Так прошел наш первый школьный Хэллоуин. Мама очень старалась над образом, модель осталась ужасно довольной, поэтому все счастливы. Догадались, кем в этом году была Сонька?" — подписала видео Могилевская.

Видео дня

Младшая дочь Могилевской Фото: Instagram Младшая дочь Могилевской Фото: Instagram Младшая дочь Могилевской Фото: Instagram Младшая дочь Могилевской Фото: Instagram

Под сообщением в комментариях многие оценили образ Сони – ее засыпали приятными комплиментами.

"А эти бантики и туфельки… Выглядят так игрушечно-сладко";

"Великолепные!";

"Какой невероятный цветочек";

"Волшебный огонек геловинской сказки".

Что известно о детях Могилевской

В 2023 году стало известно, что артистка удочерила двух сестер – Мишель и Софию. В соцсетях Наталья редко показывает девочек и скрывает их лица. Старшая дочь Могилевской занимается легкой атлетикой, а София учится в первом классе.

Кстати, звезда воспитывает девочек вместе с любимым Валентином.

Старшая дочь Могилевской Фото: nataliya_mogilevskaya

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Наталья Могилевская пополнила семью новым любимцем. Рыжую кошку артистка случайно встретила во время поездки и решила забрать домой.

Певица опубликовала фотографии, на которых позирует в бассейне полностью без макияжа.

Кроме того, артистка приобрела новый автомобиль. Она выбрала кроссовер немецкого производителя – модель Audi Q5.