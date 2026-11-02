Могилевська вперше показала обличчя доньки: який вигляд має дівчинка (фото)

Українська співачка Наталія Могилевська вперше показала обличчя своєї молодшої донечки Софії. 6-річна дівчинка готувалася до свята Геловіну у школі, а артистка зняла цей момент на камеру.

Могилевська зробила доньці тематичний макіяж для вечірки. Відповідне відео співачка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram (nataliya_mogilevskaya).

Як виглядає донька Могилевської

Цікаво, що співачка ретельно приховує від публіки обличчя своїх доньок, яких удочерила, Мішель та Софії. Однак днями артистка опублікувала ролик з 6-річною Сонею, яка готувалася до свята Геловіну у школі.

На відео Могилевська показала, як зробила макіяж дівчинці та одягла її у червоно-чорне вбрання. Образ Наталія доповнила обручем із вушками та бантиками.

"Цукерка або витівка? Так минув наш перший шкільний Геловін. Мама дуже старалася над образом, модель залишилась страшенно задоволеною, тож усі щасливі. Здогадалися, ким цього року була Сонька?" — підписала відео Могилевська.

Видео дня

Молодша донечка Могилевської Фото: Instagram Молодша донечка Могилевської Фото: Instagram Молодша донечка Могилевської Фото: Instagram Молодша донечка Могилевської Фото: Instagram

Під дописом у коментарях багато хто оцінив образ Соні – її засипали приємними компліментами.

"А ці бантики і туфельки… Виглядають так іграшково-солодко";

"Чудові!";

"Яка неймовірна квіточка";

"Чарівний вогник геловінської казки".

Що відомо про дітей Могилевської

У 2023 році стало відомо, що артистка удочерила двох сестер – Мішель та Софію. У соцмережах Наталія рідко показує дівчаток і приховує їхні обличчя. Старша донечка Могилевської займається легкою атлетикою, а Софія навчається у першому класі.

До речі, зірка виховує дівчаток разом із коханим Валентином.

Старша донька Могилевської Фото: nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Наталія Могилевська поповнила родину новим улюбленцем. Руду кішку артистка випадково зустріла під час поїздки й вирішила забрати додому.

Співачка опублікувала світлини, на яких позує в басейні повністю без макіяжу.

Крім того, артистка придбала новий автомобіль. Вона обрала кросовер німецького виробника – модель Audi Q5.