Известная актриса показалась с младшим на 14 лет женихом (фото)

Английская актриса и фотомодель Сиенна Миллер появилась на торжественном вечере Airbnb, на который собралось немало звезд. Звезда пришла на мероприятие вместе со своим бойфрендом, актером Оли Грином.

44-летняя знаменитость выглядела потрясающе в элегантном платье, нежно прижавшись к своему 30-летнему избраннику, который выглядел очень элегантно. Об этом пишет Daily Mail.

Сиенна Миллер показала своего жениха

Звезда продемонстрировала свою фигуру в платье с драпировкой и открытыми плечами, которое выделялось акцентом на талии.

Светлые волосы Сиенна оставила распущенными, дополнила образ туфлями на каблуках, а из украшений выбрала только серьги от Tiffany & Co.

Оли выбрал для выхода стильный черный костюм, дополнив его белой рубашкой с расстегнутым воротником.

Сиенна Миллер и Оли Грин Фото: X (Twitter)

Пара, воспитывающая двоих детей и обручившаяся в начале этого года, выглядела очень влюблённой, позируя вместе на красной дорожке в студии Milk Studios в Лос-Анджелесе.

Видео дня

Сиенна и Оли заняли свои места в зале и наслаждались бокалом вина.

Как правило, пара предпочитает не афишировать свою личную жизнь.

Отношения пары

В апреле у Сиенны и Оли родился общий ребёнок — сын, а через два месяца пара обручилась. В январе 2024 года у них также родилась дочь.

У Сиенны также есть 14-летняя дочь Марлоу от актёра Тома Старриджа, с которым она встречалась в течение четырёх лет — до июля 2015 года.

В прошлом месяце Сиенна рассказала, что Оли сделал ей предложение во время прогулки в Центральном парке — вскоре после рождения их второго общего ребенка.

Сиенна Миллер и Оли Грин Фото: Instagram

В частности, Сиенна рассказала, что они познакомились на вечеринке по случаю Хэллоуина, когда она была в образе Дэвида Боуи.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ранее Фокус писал, что Сиенна Миллер продемонстрировала свою фигуру в бикини через три месяца после родов.