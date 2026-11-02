Відома акторка показалася з молодшим на 14 років нареченим (фото)

Англійська акторка та фотомодель Сієнна Міллер з’явилася на урочистому вечорі Airbnb, куди завітало чимало зірок. Зірка прийшла на захід разом зі своїм бойфрендом, актором Олі Гріном.

44-річна знаменитість мала приголомшливий вигляд в елегантній сукні, ніжно притулившись до свого 30-річного обранця, який виглядав дуже елегантно. Про це пише Daily Mail.

Сієнна Міллер показала свого нареченого

Зірка продемонструвала свою фігуру в сукні з драпіруванням та відкритими плечима, що вирізнялася акцентом на талії.

Світле волосся Сієнна залишила розпущеним, доповнила образ взуттям на підборах, а з прикрас обрала лише сережки від Tiffany & Co.

Олі обрав для виходу стильний чорний костюм, доповнивши його білою сорочкою з розстебнутим коміром.

Сієнна Міллер та Олі Грін Фото: X (Twitter)

Пара, яка виховує двох дітей і заручилася на початку цього року, виглядала дуже закоханою, позуючи разом на червоній доріжці в студії Milk Studios у Лос-Анджелесі.

Видео дня

Сієнна та Олі зайняли свої місця в залі й насолоджувалися келихом вина.

Зазвичай пара воліє тримати своє особисте життя подалі від сторонніх очей.

Стосунки пари

У квітні в Сієнни та Олі народилася спільна дитина — син, а через два місяці пара заручилася. У січні 2024 року в них також народилася донька.

У Сієнни також є 14-річна донька Марлоу від актора Тома Старріджа, з яким вона зустрічалася протягом чотирьох років — до липня 2015 року.

Минулого місяця Сієнна розповіла, що Олі освідчився їй під час прогулянки в Центральному парку — невдовзі після народження їхньої другої спільної дитини.

Сієнна Міллер та Олі Грін Фото: Instagram

Зокрема, Сієнна розповіла, що вони познайомилися на вечірці з нагоди Геловіну, коли вона була в образі Девіда Боуї.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Раніше Фокус писав, що Сієнна Міллер блиснула фігурою в бікіні через три місяці після пологів.