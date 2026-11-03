Обрезала волосы: 60-летняя Ольга Сумская кардинально изменила имидж (фото)
Украинская актриса Ольга Сумская появилась на публике в обновленном образе. Знаменитость пришла на церемонию вручения премии "Человек года" и неожиданно продемонстрировала новую прическу.
Актриса значительно укоротила длинные волосы и осветлила их. Новым имиджем Сумская похвасталась на своей странице в Instagram (olgasumska).
Как теперь выглядит Сумская
Артистка опубликовала видео, снятое на мероприятии, посвященном вручению премии "Человек года". На кадрах Сумская показала статуэтку, которую получила на церемонии. Рядом с ней стоял ее муж Виталий Борисюк.
На видео видно, что актриса сменила прическу — теперь у нее удлиненное каре. Она подстригла волосы и окрасила их в более светлый цвет.
"Спасибо за высокую награду "Человек года". Для меня это большая честь! Слава Украине и нашим защитникам и защитницам! Служу народу Украины", — сказала Сумская.
Как раньше выглядела Сумская
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Ольга Сумская рассказала, как пережила страшный обстрел столицы. Во время взрывов артистка пряталась в коридоре.
- Актриса неожиданно заговорила о старшей дочери Антонине, которая давно живёт в России.
Кроме того, Сумская удивила публику своим обликом без макияжа. Звезда не стесняется своего возраста и в очередной раз доказывает, что нужно любить себя в любом образе.