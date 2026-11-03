Обрізала волосся: 60-річна Ольга Сумська кардинально змінила імідж (фото)

Українська акторка Ольга Сумська з'явилась на публіці в оновленому образі. Знаменитість прийшла на вручення премії "Людина року" і несподівано продемонструвала нову зачіску.

Акторка значно обрізала довге волосся і освітлила його. Новим іміджем Сумська похизувалась на своїй сторінці в Instagram (olgasumska).

Як тепер виглядає Сумська

Артистка опублікувала відео, зняте на заході з нагоди вручення премії "Людина року". На кадрах Сумська показала статуетку, яку отримала на церемонії. Поруч із нею був її чоловік Віталій Борисюк.

У ролику видно, що акторка зробила нову зачіску – подовжене каре. Вона підрізала волосся і пофарбувала його у світліший колір.

Нова зачіска Ольги Сумської Фото: Instagram Нова зачіска Ольги Сумської Фото: Instagram Нова зачіска Ольги Сумської Фото: Instagram Нова зачіска Ольги Сумської Фото: Instagram

"Дякую за високу нагороду "Людина року". Для мене це велика честь! Слава Україні і нашим захисникам і захисницям! Служу народу України", — сказала Сумська.

Видео дня

Як раніше виглядала Сумська

Ольга Сумська з довгим волоссям Фото: Instagram Ольга Сумська з довгим волоссям Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ольга Сумська показала, як пережила страшний обстріл столиці. Під час вибухів артистка ховалася у коридорі.

Акторка несподівано заговорила про старшу дочку Антоніну, яка давно живе у Росії.

Крім того, Сумська здивувала публіку своїм виглядом без макіяжу. Зірка не соромиться віку та вкотре доводить, що треба любити себе у будь-якому образі.