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Настя Каменских показалась без макияжа и с морщинами: как выглядит певица (фото)

Настя Каменских рассказала о ботоксе
Настя Каменских | Фото: Instagram

Украинская певица Настя Каменских неожиданно заговорила о пластических операциях. Звезда показала своё лицо без макияжа, а также рассказала о своём отношении к ботоксу.

Артистка поделилась видео в Instagram (kamenskux), в котором призналась, что никогда не делала инъекции для красоты. Каменских показала свои морщины, пигментные пятна и комедоны.

Каменских появилась без макияжа

Певица специально выбрала хорошее освещение, чтобы показать своё лицо без макияжа и доказать, что никогда не делала пластических операций. По словам Каменских, она не хочет прибегать к ботоксу, поскольку он может повлиять на её мимику.

Кроме того, певица показала, что носит шляпы и не стесняется этого.

"Я ничего не делала. Я ни разу в жизни не делала ботокс. Смотрите, вот мои морщины. Сейчас у меня лицо не накрашено, я лишь нанесла корректор, чтобы подчеркнуть скулы, накрасила губы и подвела глаза карандашом. У меня веснушки, солнечные пятна, есть комедоны, немного брыли начинают опускаться", — рассказала артистка.

Видео дня
Каменских без макияжа
Каменских без макияжа
Фото: Instagram
Каменских без макияжа
Каменских без макияжа
Фото: Instagram
Каменских без макияжа
Каменских без макияжа
Фото: Instagram
Каменских без макияжа
Каменских без макияжа
Фото: Instagram
Каменских без макияжа
Каменских без макияжа
Каменских без макияжа
Каменских без макияжа

Каменских отметила, что она эмоциональный человек, поэтому считает, что ботокс может повлиять на её способность выражать чувства мимикой.

"Я вообще не могу понять, как мне сделать этот ботокс. Я этого не хочу, я против этого. Я потом буду ходить безэмоционально", — подчеркнула звезда.

Планирует ли Каменских делать пластические операции

В то же время певица не исключает, что в будущем может прибегнуть к пластическим операциям. Она предполагает, что со временем сама захочет сделать подтяжку лица.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

  • Ирина Горовая внезапно вспомнила, как начинался роман её бывшего мужа Потапа с коллегой Настей Каменских. По словам продюсерши, она сразу поняла, что между артистами завяжутся отношения.
  • Каменских подкололи в сети из-за громкого заявления о нецензурной лексике. Артистка призналась, что раньше пыталась отказаться от мата, но у неё ничего не получилось.

Кроме того, Потап и Настя поделились откровенным видео, в котором показали, как общаются друг с другом. Музыкант публично обругал жену и считает, что это забавно.