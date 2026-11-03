Настя Каменских показалась без макияжа и с морщинами: как выглядит певица (фото)

Украинская певица Настя Каменских неожиданно заговорила о пластических операциях. Звезда показала своё лицо без макияжа, а также рассказала о своём отношении к ботоксу.

Артистка поделилась видео в Instagram (kamenskux), в котором призналась, что никогда не делала инъекции для красоты. Каменских показала свои морщины, пигментные пятна и комедоны.

Каменских появилась без макияжа

Певица специально выбрала хорошее освещение, чтобы показать своё лицо без макияжа и доказать, что никогда не делала пластических операций. По словам Каменских, она не хочет прибегать к ботоксу, поскольку он может повлиять на её мимику.

Кроме того, певица показала, что носит шляпы и не стесняется этого.

"Я ничего не делала. Я ни разу в жизни не делала ботокс. Смотрите, вот мои морщины. Сейчас у меня лицо не накрашено, я лишь нанесла корректор, чтобы подчеркнуть скулы, накрасила губы и подвела глаза карандашом. У меня веснушки, солнечные пятна, есть комедоны, немного брыли начинают опускаться", — рассказала артистка.

Видео дня

Каменских без макияжа Фото: Instagram Каменских без макияжа Фото: Instagram Каменских без макияжа Фото: Instagram Каменских без макияжа Фото: Instagram

Каменских отметила, что она эмоциональный человек, поэтому считает, что ботокс может повлиять на её способность выражать чувства мимикой.

"Я вообще не могу понять, как мне сделать этот ботокс. Я этого не хочу, я против этого. Я потом буду ходить безэмоционально", — подчеркнула звезда.

Планирует ли Каменских делать пластические операции

В то же время певица не исключает, что в будущем может прибегнуть к пластическим операциям. Она предполагает, что со временем сама захочет сделать подтяжку лица.

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