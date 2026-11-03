Настя Каменських показалась без макіяжу і зі зморшками: який вигляд має співачка (фото)

Українська співачка Настя Каменських раптово заговорила про пластичні операції. Зірка продемонструвала своє обличчя без макіяжу, а також розповіла про ставлення до ботоксу.

Артистка поділилась відео в Instagram (kamenskux), в якому зізналася, що ніколи не робила уколи краси. Каменських показала свої зморшки, пігментні плями та комедони.

Каменських показалась без макіяжу

Співачка спеціально обрала гарне світло, щоб продемонструвати своє обличчя без макіяжу і довести, що ніколи не робила пластичні операції. За словами Каменських, вона не хоче вдаватися до ботоксу, оскільки він може вплинути на її міміку.

Крім цього, співачка показала, що має брилі і не соромиться цього.

"Я не робила нічого. Я ніколи у своєму житті не колола ботокс. Дивіться, ось мої зморшки. Зараз у мене обличчя не нафарбоване, я лиш додала коректор, аби поглибити вилиці, нафарбувала губи і олівець. У мене ластовиння, сонячні плями, є комедони, трішки брилі починають опускатися", — розповіла артистка.

Видео дня

Каменських без макіяжу Фото: Instagram Каменських без макіяжу Фото: Instagram Каменських без макіяжу Фото: Instagram Каменських без макіяжу Фото: Instagram

Каменських зазначила, що вона емоційна людина, тому вважає, що ботокс може вплинути на її здатність виражати почуття обличчям.

"Я взагалі не можу зрозуміти, як мені зробити цей ботокс. Я цього не хочу, я проти цього. Я потім буду ходити беземоційно", — наголосила зірка.

Чи планує Каменських робити пластичні операції

Водночас співачка не виключає, що в майбутньому може вдатися до пластичних операцій. Вона припускає, що з часом сама захоче зробити підтяжку обличчя.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ірина Горова раптово згадала, як починався роман її колишнього чоловіка Потапа із колегою Настею Каменських. За словами продюсерки, вона одразу зрозуміла, що в артистів будуть стосунки.

Каменських підкололи у мережі через гучну заяву щодо нецензурних висловів. Артистка зізналась, що раніше пробувала відмовитись від матюків, але у неї нічого не вийшло.

Крім того, Потап та Настя поділились відвертим відео, в якому показали, як спілкуються між собою. Музикант публічно обматюкав дружину і вважає, що це кумедно.