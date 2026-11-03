Дочери Брэда Питта окончательно отреклись от актера: что известно

Младшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, 18-летняя Вивьен, официально отказалась от знаменитой фамилии отца.

Суд удовлетворил иск девушки, и теперь она называется не Вивьен Маршелин Джоли-Питт, а Вивьен Маршелин Джоли. Об этом пишет Daily Mail.

Дети Брэда Питта отказываются от его фамилии

Судебное заседание состоялось в понедельник, 2 ноября. До этого дня заинтересованные лица могли направить свои возражения против смены фамилии. Однако этого не произошло, поэтому решение было принято без каких-либо оговорок.

18-летняя Вивьен стала четвертым ребенком в семье, отказавшейся от фамилии своего отца, с которым она больше не поддерживает отношений.

Как сообщает издание, ознакомившись с судебными документами, в понедельник судья в Лос-Анджелесе удовлетворил ходатайство девушки — которая, кстати, пробует себя в искусстве и имеет брата-близнеца Нокса — об официальном изменении имени.

Видео дня

Анджелина Джоли с дочерью Фото: Twitter Dear Evan Hansen

Кто ещё отказался

Вивьен последовала примеру трёх своих старших братьев и сестёр, которые также официально сменили фамилии: 20-летней Шейло, 25-летнего Меддокса и 21-летней Захары.

В судебном решении указано: "Рассмотрев материалы дела, суд постановил: поскольку возражений не поступало, ходатайство об изменении имени удовлетворено".

Таким образом, носителями фамилии Питта в настоящее время остаются лишь двое из детей — 22-летний Пакс и 18-летний Нокс.

Ходят слухи, что Пакс — единственный из детей, кто общается с родственниками со стороны Бреда, но не с самим актёром.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

62-летний американский актёр Брэд Питт и его возлюбленная Инес де Рамон, 33 года, вместе посетили мировую премьеру фильма "Сердце зверя".

Актёр и его возлюбленная страстно поцеловались на матче Чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе SoFi в Калифорнии.

Кроме того, Анджелина Джоли впервые рассказала о том, что происходит в её личной жизни после развода с Питтом.