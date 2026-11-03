Дочери Брэда Питта окончательно отреклись от актера: что известно
Младшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, 18-летняя Вивьен, официально отказалась от знаменитой фамилии отца.
Суд удовлетворил иск девушки, и теперь она называется не Вивьен Маршелин Джоли-Питт, а Вивьен Маршелин Джоли. Об этом пишет Daily Mail.
Дети Брэда Питта отказываются от его фамилии
Судебное заседание состоялось в понедельник, 2 ноября. До этого дня заинтересованные лица могли направить свои возражения против смены фамилии. Однако этого не произошло, поэтому решение было принято без каких-либо оговорок.
18-летняя Вивьен стала четвертым ребенком в семье, отказавшейся от фамилии своего отца, с которым она больше не поддерживает отношений.
Как сообщает издание, ознакомившись с судебными документами, в понедельник судья в Лос-Анджелесе удовлетворил ходатайство девушки — которая, кстати, пробует себя в искусстве и имеет брата-близнеца Нокса — об официальном изменении имени.
Кто ещё отказался
Вивьен последовала примеру трёх своих старших братьев и сестёр, которые также официально сменили фамилии: 20-летней Шейло, 25-летнего Меддокса и 21-летней Захары.
В судебном решении указано: "Рассмотрев материалы дела, суд постановил: поскольку возражений не поступало, ходатайство об изменении имени удовлетворено".
Таким образом, носителями фамилии Питта в настоящее время остаются лишь двое из детей — 22-летний Пакс и 18-летний Нокс.
Ходят слухи, что Пакс — единственный из детей, кто общается с родственниками со стороны Бреда, но не с самим актёром.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- 62-летний американский актёр Брэд Питт и его возлюбленная Инес де Рамон, 33 года, вместе посетили мировую премьеру фильма "Сердце зверя".
- Актёр и его возлюбленная страстно поцеловались на матче Чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе SoFi в Калифорнии.
Кроме того, Анджелина Джоли впервые рассказала о том, что происходит в её личной жизни после развода с Питтом.