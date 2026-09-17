62-летний Брэд Питт представил публике свою невесту (фото)

62-летний американский актёр Брэд Питт и его возлюбленная Инес де Рамон, 33 года, вместе посетили мировую премьеру фильма "Сердце зверя".

Пара вместе позировала фотографам на красной дорожке в Франклине, штат Теннесси.

Брэд Питт показал свою девушку

На премьере бывший муж Анджелины Джоли появился в костюме с камуфляжным принтом, под который надел футболку цвета хаки. К образу Брэд, сыгравший главную роль в фильме, добавил авиаторские очки и массивные ботинки.

Тем временем Инес де Рамон надела нежное платье с кружевной отделкой и многослойной юбкой. Избранница голливудского сердцееда оставила свои длинные тёмные волосы распущенными.

Пара держалась за руки, демонстрируя на публике свои чувства.

Инес де Рамон и Брэд Питт Фото: Instagram

В фильме "Сердце зверя", который совсем скоро выйдет на широкие экраны, Брэд Питт сыграл бывшего военного Джеймса Белмонта, который после авиакатастрофы оказывается в дикой природе и пытается там выжить.

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Инес де Рамон и Брэд Питт Фото: Instagram

Брэд Питт и Инес де Рамон

Пара встречается почти четыре года. Впервые они появились вместе на публике в ноябре 2022 года на концерте Боно. Инсайдеры утверждали, что актер уже сделал Инес предложение. Хотя другие источники уверены, что свадьба пока не планируется.

До этого актёр был женат на Анджелине Джоли. У них шестеро детей: Мэддокс, Пакс, Захара, Шейло и близнецы Нокс и Вивьен. Последние трое — биологические дети. Впрочем, ни один из них не общается с отцом.

Напомним, Фокус ранее сообщал, что:

Брэд Питт вместе со своей девушкой, 33-летней дизайнеркой Инес де Рамон, появился на финале женского одиночного разряда Открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке.

Актёр и его возлюбленная страстно поцеловались на матче Чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе SoFi в Калифорнии.

Кроме того, Анджелина Джоли впервые рассказала о том, что происходит в её личной жизни после развода с Питтом.