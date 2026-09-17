62-річний Бред Пітт представив публіці свою наречену (фото)
62-річний американський актор Бред Пітт та його кохана Інес де Рамон, 33, разом відвідали світову прем’єру фільму "Серце звіра".
Пара позувала разом фотографам на червоній доріжці у Франкліні, штат Теннессі.
Бред Пітт показав свою дівчину
Для прем’єри колишній чоловік Анджеліни Джолі з’явився в костюмі з камуфляжним принтом, під який одягнув футболку відтінку хакі. До образу Бред, який зіграв головну роль у фільмі, додав авіаторські окуляри та масивні черевики.
Тим часом Інес де Рамон одягнула ніжну сукню з мереживним оздобленням і багатошаровою спідницею. Обраниця голлівудського серцеїда своє довге темне волосся залишила розпущеним.
Пара трималася за руки, демонструючи на публіці свої почуття.
У фільмі "Серце звіра", який зовсім скоро вийде на широких екранах, Бред Пітт зіграв колишнього військового Джеймса Белмонта, який після авіакатастрофи опиняється в дикій природі і намагається там вижити.
Бред Пітт та Інес де Рамон
Пара зустрічається майже чотири роки. Вони вперше з’явилися як пара на публіці в листопаді 2022 року на концерті Боно. Інсайдери говорили, що актор уже освідчився Інес. Хоча інші джерела переконані, що весілля ще довго не планується.
До цього актор був одружений з Анджеліною Джолі. У них є шестеро дітей: Меддокс, Пакс, Захара, Шайло та близнюки Нокс і Вів'єн. Останні троє — біологічні. Втім, жоден з них не спілкується з батьком.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Бред Пітт разом зі своєю дівчиною, 33-річною дизайнеркою Інес де Рамон, засвітився на фіналі жіночого одиночного розряду Відкритого чемпіонату США з тенісу в Нью-Йорку.
- Актор та його кохана палко поцілувалися на матчі Чемпіонату світу з футболу 2026 року на стадіоні SoFi в Каліфорнії.
Крім того, Анджеліна Джолі вперше розповіла про те, що відбувається в її особистому житті після розлучення з Піттом.