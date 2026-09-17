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62-річний Бред Пітт представив публіці свою наречену (фото)

бред пітт вивів у світ свою дівчину
Інес де Рамон та Бред Пітт | Фото: Instagram

62-річний американський актор Бред Пітт та його кохана Інес де Рамон, 33, разом відвідали світову прем’єру фільму "Серце звіра".

Пара позувала разом фотографам на червоній доріжці у Франкліні, штат Теннессі.

Бред Пітт показав свою дівчину

Для прем’єри колишній чоловік Анджеліни Джолі з’явився в костюмі з камуфляжним принтом, під який одягнув футболку відтінку хакі. До образу Бред, який зіграв головну роль у фільмі, додав авіаторські окуляри та масивні черевики.

Тим часом Інес де Рамон одягнула ніжну сукню з мереживним оздобленням і багатошаровою спідницею. Обраниця голлівудського серцеїда своє довге темне волосся залишила розпущеним.

Пара трималася за руки, демонструючи на публіці свої почуття.

Інес де Рамон та Бред Пітт
Інес де Рамон та Бред Пітт
Фото: Instagram

У фільмі "Серце звіра", який зовсім скоро вийде на широких екранах, Бред Пітт зіграв колишнього військового Джеймса Белмонта, який після авіакатастрофи опиняється в дикій природі і намагається там вижити.

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Інес де Рамон та Бред Пітт
Інес де Рамон та Бред Пітт
Фото: Instagram

Бред Пітт та Інес де Рамон

Пара зустрічається майже чотири роки. Вони вперше з’явилися як пара на публіці в листопаді 2022 року на концерті Боно. Інсайдери говорили, що актор уже освідчився Інес. Хоча інші джерела переконані, що весілля ще довго не планується.

До цього актор був одружений з Анджеліною Джолі. У них є шестеро дітей: Меддокс, Пакс, Захара, Шайло та близнюки Нокс і Вів'єн. Останні троє — біологічні. Втім, жоден з них не спілкується з батьком.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Анджеліна Джолі вперше розповіла про те, що відбувається в її особистому житті після розлучення з Піттом.