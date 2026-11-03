Доньки Бреда Пітта остаточно відреклися від актора: що відомо

Молодша донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, 18-річна Вів'єн, офіційно позбулася батькового знаменитого прізвища.

Суд задовольнив позов дівчини і тепер вона зветься не Вів'єн Маршелін Джолі-Пітт, а Вів'єн Маршелін Джолі. Про це пише Daily Mail.

Діти Бреда Пітта відмовляються від його прізвища

Судове слухання відбулося в понеділок, 2-го листопада. До цього дня зацікавлені особи могли надіслати свої заперечення проти зміни прізвища. Втім, цього не відбулося, тому рішення було ухвалено без нюансів.

18-річна Вів'єн стала четвертою дитиною в родині, яка відмовилася від прізвища свого батька, з яким вона більше не підтримує стосунків.

Як повідомляє видання, ознайомившись із судовими документами, у понеділок суддя в Лос-Анджелесі задовольнив клопотання дівчини — яка, до слова, пробує себе в мистецтві й має брата-близнюка Нокса — про офіційну зміну імені.

Видео дня

Анджеліна Джолі з дочкою Фото: Twitter Dear Evan Hansen

Хто ще відмовився

Вів'єн наслідувала приклад трьох своїх старших брата й сестер, які також офіційно змінили прізвища: 20-річної Шайло, 25-річного Меддокса та 21-річної Захари.

У судовому рішенні зазначено: "Розглянувши матеріали справи, суд ухвалив: оскільки заперечень не надходило, клопотання про зміну імені задоволено.

Відтак носіями прізвища Пітта наразі залишаються лише двоє з дітей — 22-річний Пакс і 18-річний Нокс.

Ходять чутки, що Пакс — єдиний з дітей, хто спілкується з родичами з боку Бреда, але не з самим актором.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

62-річний американський актор Бред Пітт та його кохана Інес де Рамон, 33, разом відвідали світову прем’єру фільму "Серце звіра".

Актор та його кохана палко поцілувалися на матчі Чемпіонату світу з футболу 2026 року на стадіоні SoFi в Каліфорнії.

Крім того, Анджеліна Джолі вперше розповіла про те, що відбувається в її особистому житті після розлучення з Піттом.