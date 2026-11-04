4 ноября — День железнодорожника: поздравления своими словами, открытки и картинки

Ежегодно 4 ноября в Украине поздравляют с профессиональным праздником железнодорожников, благодаря которым курсируют поезда и жизнь не останавливается даже в сложные времена. Их работа требует много сил и выдержки — особенно во время полномасштабной войны.

Украинская железная дорога — одна из крупнейших в Европе. А с начала полномасштабного вторжения она превратилась в настоящий тыл.

День железнодорожников — прекрасная возможность поблагодарить машинистов, слесарей, проводников, диспетчеров и всех работников этой отрасли. Фокус решил собрать подборку приятных поздравлений, которые тронут душу каждого.

Поздравления своими словами

С Днём железнодорожника! Благодарим вас за вашу важную работу и профессионализм. Желаем здоровья, сил и душевного спокойствия. Пусть ваш труд будет по достоинству оценен, коллеги поддерживают вас, а в жизни будет больше радости, чем усталости.

С профессиональным праздником! Берегите себя, больше отдыхайте и заботьтесь о здоровье. Желаем спокойных смен и безопасной работы! Пусть рядом будут люди, которые вас поддерживают, а также время на приятные моменты в жизни.

Пусть ваша работа вдохновляет! Желаем вам развития, уверенности и гордости за своё дело. Пусть каждый день приносит уважение и стабильность, а впереди будет больше мирных маршрутов, новых возможностей и счастливых событий.

Поздравляем с Днём железнодорожника! Пусть ваша чрезвычайно важная работа приносит моральное и материальное удовлетворение, и пусть всё идёт на благо нашему великому государству. Добра, здоровья, семейного благополучия и счастья!

Примите самые искренние поздравления по случаю профессионального праздника — Дня железнодорожника! Благодаря вашему упорному труду неуклонно растут объемы пассажирских и грузовых перевозок, появляются новые скоростные маршруты, восстанавливаются вокзалы, совершенствуется и модернизируется подвижной состав. С праздником вас!

Вы — наша гордость! Именно благодаря вашему мужеству украинцы сегодня могут безопасно преодолевать любые расстояния и оказываться там, где их ждут близкие люди, спасаться от врага и просто путешествовать! Поздравляем с профессиональным праздником и благодарим за ваш бесценный труд!

Поздравляем с профессиональным Днём железнодорожника! Желаем быть счастливыми, жить хорошо и долго! Пусть ваш поезд мчится к осуществлению мечты. Желаем, чтобы работа приносила только удовольствие, а в сердце всегда царила любовь.

С Днём железнодорожника! Пусть все пути ведут к развитию, благополучию и победе. Благодарим вас за ваш ежедневный труд, который не останавливается даже в самые тяжёлые времена!

С профессиональным праздником! Ваш ежедневный труд — это надёжность и большая ответственность. Спасибо за преданность делу и весомый вклад в развитие транспортной отрасли Украины. Желаем успехов, благополучия и мира!

Искренне поздравляем с Днём железнодорожника! Вы работаете там, где важно быть внимательным и выносливым. Пусть в жизни будет меньше пересадок, больше прямого сообщения с мечтами — и всегда первый класс комфорта!

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Поздравления в открытках и картинках

Открытки ко Дню железнодорожника Фото: Открытые источники Открытки ко Дню железнодорожника Фото: Открытые источники Открытки ко Дню железнодорожника Фото: Открытые источники Открытки ко Дню железнодорожника Фото: Открытые источники Открытки ко Дню железнодорожника Фото: Открытые источники Открытки ко Дню железнодорожника Фото: Открытые источники Открытки ко Дню железнодорожника Фото: Открытые источники Открытки ко Дню железнодорожника Фото: Открытые источники Открытки ко Дню железнодорожника Фото: Открытые источники Открытки ко Дню железнодорожника Фото: Открытые источники

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Проводник поезда рассказал о малоизвестных правах пассажиров и "царских" местах. Также он ответил на самые распространенные и интересные вопросы.

Один из проводников "Укрзализныци" станцевал под новую песню Jerry Heil. Он записал видео прямо в вагоне поезда, где исполнил популярный трендовый танец под хит украинской певицы.

Кстати, железнодорожник из Казахстана Иманбек Зейкенов получил премию "Грэмми".