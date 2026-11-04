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4 ноября — День железнодорожника: поздравления своими словами, открытки и картинки

Поздравления с Днём железнодорожника в Украине 2026
День железнодорожника в Украине | Фото: Укрзализныця

Ежегодно 4 ноября в Украине поздравляют с профессиональным праздником железнодорожников, благодаря которым курсируют поезда и жизнь не останавливается даже в сложные времена. Их работа требует много сил и выдержки — особенно во время полномасштабной войны.

Украинская железная дорога — одна из крупнейших в Европе. А с начала полномасштабного вторжения она превратилась в настоящий тыл.

День железнодорожников — прекрасная возможность поблагодарить машинистов, слесарей, проводников, диспетчеров и всех работников этой отрасли. Фокус решил собрать подборку приятных поздравлений, которые тронут душу каждого.

Поздравления своими словами

  • С Днём железнодорожника! Благодарим вас за вашу важную работу и профессионализм. Желаем здоровья, сил и душевного спокойствия. Пусть ваш труд будет по достоинству оценен, коллеги поддерживают вас, а в жизни будет больше радости, чем усталости.
  • С профессиональным праздником! Берегите себя, больше отдыхайте и заботьтесь о здоровье. Желаем спокойных смен и безопасной работы! Пусть рядом будут люди, которые вас поддерживают, а также время на приятные моменты в жизни.
  • Пусть ваша работа вдохновляет! Желаем вам развития, уверенности и гордости за своё дело. Пусть каждый день приносит уважение и стабильность, а впереди будет больше мирных маршрутов, новых возможностей и счастливых событий.
  • Поздравляем с Днём железнодорожника! Пусть ваша чрезвычайно важная работа приносит моральное и материальное удовлетворение, и пусть всё идёт на благо нашему великому государству. Добра, здоровья, семейного благополучия и счастья!
  • Примите самые искренние поздравления по случаю профессионального праздника — Дня железнодорожника! Благодаря вашему упорному труду неуклонно растут объемы пассажирских и грузовых перевозок, появляются новые скоростные маршруты, восстанавливаются вокзалы, совершенствуется и модернизируется подвижной состав. С праздником вас!
  • Вы — наша гордость! Именно благодаря вашему мужеству украинцы сегодня могут безопасно преодолевать любые расстояния и оказываться там, где их ждут близкие люди, спасаться от врага и просто путешествовать! Поздравляем с профессиональным праздником и благодарим за ваш бесценный труд!
  • Поздравляем с профессиональным Днём железнодорожника! Желаем быть счастливыми, жить хорошо и долго! Пусть ваш поезд мчится к осуществлению мечты. Желаем, чтобы работа приносила только удовольствие, а в сердце всегда царила любовь.
  • С Днём железнодорожника! Пусть все пути ведут к развитию, благополучию и победе. Благодарим вас за ваш ежедневный труд, который не останавливается даже в самые тяжёлые времена!
  • С профессиональным праздником! Ваш ежедневный труд — это надёжность и большая ответственность. Спасибо за преданность делу и весомый вклад в развитие транспортной отрасли Украины. Желаем успехов, благополучия и мира!
  • Искренне поздравляем с Днём железнодорожника! Вы работаете там, где важно быть внимательным и выносливым. Пусть в жизни будет меньше пересадок, больше прямого сообщения с мечтами — и всегда первый класс комфорта!
Видео дня

Поздравления в открытках и картинках

Открытки ко Дню железнодорожника
Открытки ко Дню железнодорожника
Фото: Открытые источники
Открытки ко Дню железнодорожника
Открытки ко Дню железнодорожника
Фото: Открытые источники
Открытки ко Дню железнодорожника
Открытки ко Дню железнодорожника
Фото: Открытые источники
Открытки ко Дню железнодорожника
Открытки ко Дню железнодорожника
Фото: Открытые источники
Открытки ко Дню железнодорожника
Открытки ко Дню железнодорожника
Фото: Открытые источники
Открытки ко Дню железнодорожника
Открытки ко Дню железнодорожника
Фото: Открытые источники
Открытки ко Дню железнодорожника
Открытки ко Дню железнодорожника
Фото: Открытые источники
Открытки ко Дню железнодорожника
Открытки ко Дню железнодорожника
Фото: Открытые источники
Открытки ко Дню железнодорожника
Открытки ко Дню железнодорожника
Фото: Открытые источники
Открытки ко Дню железнодорожника
Открытки ко Дню железнодорожника
Фото: Открытые источники
Открытки ко Дню железнодорожника
Открытки ко Дню железнодорожника
Открытки ко Дню железнодорожника
Открытки ко Дню железнодорожника
Открытки ко Дню железнодорожника
Открытки ко Дню железнодорожника
Открытки ко Дню железнодорожника
Открытки ко Дню железнодорожника
Открытки ко Дню железнодорожника
Открытки ко Дню железнодорожника

Напомним, ранее Фокус писал, что:

  • Проводник поезда рассказал о малоизвестных правах пассажиров и "царских" местах. Также он ответил на самые распространенные и интересные вопросы.
  • Один из проводников "Укрзализныци" станцевал под новую песню Jerry Heil. Он записал видео прямо в вагоне поезда, где исполнил популярный трендовый танец под хит украинской певицы.

Кстати, железнодорожник из Казахстана Иманбек Зейкенов получил премию "Грэмми".