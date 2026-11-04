Стиль життя
4 листопада – День залізничника: привітання своїми словами, листівки і картинки
Щороку 4 листопада в Україні із професійним святом вітають залізничників, завдяки яким рухаються потяги і життя не зупиняється навіть у складні часи. Їхня робота потребує багато сил та витримки – особливо під час повномасштабної війни.
Українська залізниця — одна з найбільших у Європі. А з початку повномасштабного вторгнення вона стала справжнім тилом.
День залізничників – чудова нагода подякувати машиністам, слюсарям, провідникам, диспетчерам та усім працівникам цієї сфери. Фокус вирішив зібрати добірку приємних привітань, які западуть у душу кожного.
Привітання своїми словами
- З Днем залізничника! Дякуємо за вашу важливу роботу і професіоналізм. Бажаємо здоров’я, сил і спокою. Нехай ваша праця буде гідно оцінена, колеги підтримують, а в житті буде більше радості, ніж втоми.
- З професійним святом! Бережіть себе, більше відпочивайте і дбайте про здоров’я. Бажаємо спокійних змін та безпечної роботи! Нехай поруч будуть люди, які підтримують, а також час на приємні моменти у житті.
- Нехай ваша робота надихає! Бажаємо вам розвитку, впевненості й гордості за свою справу. Нехай кожен день приносить повагу і стабільність, а попереду буде більше мирних маршрутів, нових можливостей і щасливих подій.
- Вітаємо з Днем залізничника! Нехай ваша надважлива робота приноситиме моральне і матеріальне задоволення, і хай все йде на користь нашій великій державі. Добра, здоров’я, сімейного благополуччя та щастя!
- Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята — Дня залізничника! Завдяки вашій наполегливій праці невпинно зростають обсяги пасажирських та вантажних перевезень, з’являються нові швидкісні маршрути, відновлюються вокзалі, удосконалюється та модернізується рухомий склад. Зі святом вас!
- Ви — наша гордість! Саме завдяки вашій відвазі українці сьогодні можуть безпечно перетинати будь-які відстані та опинятися там, де на них чекають близькі люди, рятуватися від ворога та просто подорожувати! Вітаємо з професійним святом та дякуємо за ваш безцінний труд!
- Вітаємо із професійним Днем залізничника! Бажаємо бути щасливим, жити гарно та довго! Нехай ваш потяг прямує до здійснення мрій. Бажаємо, щоб робота приносила лише задоволення, а у серці завжди панувало кохання.
- З Днем залізничника! Нехай усі шляхи ведуть до розвитку, добробуту й перемоги. Дякуємо за вашу щоденну працю, яка не зупиняється навіть у найважчі часи!
- З професійним святом! Ваша щоденна праця — це надійність і велика відповідальність. Дякуємо за відданість справі та вагомий внесок у розвиток транспортної галузі України. Бажаємо успіхів, добробуту та миру!
- Щиро вітаємо з Днем залізничника! Ви працюєте там, де важливо бути уважним і витривалим. Нехай у житті буде менше пересадок, більше прямого сполучення з мріями — і завжди перший клас комфорту!
Видео дня
Привітання у листівках та картинках
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Провідник поїзда розповів про маловідомі права пасажирів й "царські" місця. Також він відповів на найпоширеніші та найцікавіші запитання.
- Один із провідників Укрзалізниці станцював під нову пісню Jerry Heil. Він записав відео прямо у вагоні поїзда, де виконав популярний трендовий танець під хіт української співачки.
До слова, залізничник з Казахстану Іманбек Зейкенов завоював премію "Греммі".