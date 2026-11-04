4 листопада – День залізничника: привітання своїми словами, листівки і картинки

Щороку 4 листопада в Україні із професійним святом вітають залізничників, завдяки яким рухаються потяги і життя не зупиняється навіть у складні часи. Їхня робота потребує багато сил та витримки – особливо під час повномасштабної війни.

Українська залізниця — одна з найбільших у Європі. А з початку повномасштабного вторгнення вона стала справжнім тилом.

День залізничників – чудова нагода подякувати машиністам, слюсарям, провідникам, диспетчерам та усім працівникам цієї сфери. Фокус вирішив зібрати добірку приємних привітань, які западуть у душу кожного.

Привітання своїми словами

З Днем залізничника! Дякуємо за вашу важливу роботу і професіоналізм. Бажаємо здоров’я, сил і спокою. Нехай ваша праця буде гідно оцінена, колеги підтримують, а в житті буде більше радості, ніж втоми.

З професійним святом! Бережіть себе, більше відпочивайте і дбайте про здоров’я. Бажаємо спокійних змін та безпечної роботи! Нехай поруч будуть люди, які підтримують, а також час на приємні моменти у житті.

Нехай ваша робота надихає! Бажаємо вам розвитку, впевненості й гордості за свою справу. Нехай кожен день приносить повагу і стабільність, а попереду буде більше мирних маршрутів, нових можливостей і щасливих подій.

Вітаємо з Днем залізничника! Нехай ваша надважлива робота приноситиме моральне і матеріальне задоволення, і хай все йде на користь нашій великій державі. Добра, здоров’я, сімейного благополуччя та щастя!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята — Дня залізничника! Завдяки вашій наполегливій праці невпинно зростають обсяги пасажирських та вантажних перевезень, з’являються нові швидкісні маршрути, відновлюються вокзалі, удосконалюється та модернізується рухомий склад. Зі святом вас!

Ви — наша гордість! Саме завдяки вашій відвазі українці сьогодні можуть безпечно перетинати будь-які відстані та опинятися там, де на них чекають близькі люди, рятуватися від ворога та просто подорожувати! Вітаємо з професійним святом та дякуємо за ваш безцінний труд!

Вітаємо із професійним Днем залізничника! Бажаємо бути щасливим, жити гарно та довго! Нехай ваш потяг прямує до здійснення мрій. Бажаємо, щоб робота приносила лише задоволення, а у серці завжди панувало кохання.

З Днем залізничника! Нехай усі шляхи ведуть до розвитку, добробуту й перемоги. Дякуємо за вашу щоденну працю, яка не зупиняється навіть у найважчі часи!

З професійним святом! Ваша щоденна праця — це надійність і велика відповідальність. Дякуємо за відданість справі та вагомий внесок у розвиток транспортної галузі України. Бажаємо успіхів, добробуту та миру!

Щиро вітаємо з Днем залізничника! Ви працюєте там, де важливо бути уважним і витривалим. Нехай у житті буде менше пересадок, більше прямого сполучення з мріями — і завжди перший клас комфорту!

Видео дня

Привітання у листівках та картинках

Листівки до Дня залізничника Фото: Відкриті джерела Листівки до Дня залізничника Фото: Відкриті джерела Листівки до Дня залізничника Фото: Відкриті джерела Листівки до Дня залізничника Фото: Відкриті джерела Листівки до Дня залізничника Фото: Відкриті джерела Листівки до Дня залізничника Фото: Відкриті джерела Листівки до Дня залізничника Фото: Відкриті джерела Листівки до Дня залізничника Фото: Відкриті джерела Листівки до Дня залізничника Фото: Відкриті джерела Листівки до Дня залізничника Фото: Відкриті джерела

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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