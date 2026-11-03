Психолог раскрыл один из главных секретов счастливых отношений (фото)
Каждый вечер бывает двухминутный промежуток времени, когда партнёры могут либо укрепить свою связь, либо, сами того не подозревая, ослабить её.
Исходя из опыта Марка Треверса, психолога, изучающего отношения пар: то, что отличает счастливые пары от несчастливых, — это не обязательно частота ссор или количество времени, проведённого вместе. Главное — действительно ли эти два человека вовлечены в жизнь друг друга. Об этом пишет CNBC.
В счастливых отношениях партнеры знают, что на самом деле происходит в жизни другого, неделя за неделей. В несчастливых парах партнеры часто переходят к своеобразному "параллельному сосуществованию": они делят общий дом и общий график, но на этом их общность, по сути, заканчивается.
Как выглядят "моменты воссоединения"
"Моменты воссоединения" — это первая минута или две после того, как партнеры вновь встречаются после некоторой разлуки. Это происходит каждый раз, когда люди воссоединяются после временной физической разлуки — будь то после рабочего дня, после выходных с друзьями или после командировки.
Представьте: утром жена упомянула, что сегодня у неё презентация. Вы приходите домой и видите её — как всегда, с ноутбуком на диване. Вы спрашиваете: "Ну, как прошла презентация?"
Она перестает печатать, ставит ноутбук на журнальный столик и рассказывает, что никто особо не отреагировал: все просто поблагодарили — и перешли к другим делам. Остаток дня она провела, прокручивая эту презентацию в голове и пытаясь понять, что пошло не так.
Если ваша жена всё ещё думает о презентации, а вы спрашиваете, забронировала ли она машину для вашей поездки на следующей неделе, её раздражённый тон может показаться направленным именно на вас.
Почему важно не упустить "момент возвращения"
В начале отношений никому не приходится прилагать усилия, чтобы наполнить этот момент смыслом. Вам действительно интересны подробности дня вашего партнера, и если он отвечает всего несколькими словами, вы переспрашиваете. Но с годами вы можете перестать задавать уточняющие вопросы.
Вы можете попасть в ловушку рутины: поздороваться, спросить о ужине или планах на завтра — и дальше каждый занимается своими делами. В таком общении нет ничего плохого, и оба партнера могут охарактеризовать его как "нормальное". Однако с каждым таким "неудачным возвращением" вы узнаете о своём партнёре всё меньше и меньше.
В конце концов, вы можете потерять не только информацию — вы начинаете терять ту тесную связь, которая вас объединяла.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Марк Треверс, доктор философии, психолог, специализирующийся на отношениях, назвал 7 "красных флажков", указывающих на "крайне" нездоровые отношения.
- Есть несколько тревожных сигналов, на которые стоит обратить внимание в людях, с которыми вы ходите на свидания, чтобы потом не "обжечься".
На вашу карьеру могут влиять и черты характера человека, с которым вы находитесь в отношениях.