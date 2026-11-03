Психолог розкрив один з головних секретів щасливих стосунків (фото)

Щовечора існує двохвилинний проміжок часу, коли партнери можуть або зміцнити свій зв’язок, або, самі того не знаючи, послабити його.

З досвіду Марка Треверса як психолога, який вивчає стосунки пар: те, що відрізняє щасливі пари від нещасливих — це не обов’язково частота сварок чи кількість часу, проведеного разом. Головне — чи справді ці двоє людей залучені в життя одне одного. Про це пише CNBC.

У щасливих стосунках партнери знають, що насправді відбувається в житті іншого, тиждень за тижнем. У нещасливих парах партнери часто переходять до своєрідного "паралельного співіснування": вони ділять спільний дім і спільний графік, але на цьому їхня спільність, по суті, закінчується.

Як виглядають "моменти возз’єднання"

"Моменти возз’єднання" — це перша хвилина або дві після того, як партнери знову зустрічаються після певної розлуки. Це відбувається щоразу, коли люди возз’єднуються після тимчасової фізичної розлуки — чи то після робочого дня, чи то після вихідних із друзями, чи то після відрядження.

Видео дня

Уявіть: вранці дружина згадувала, що сьогодні в неї презентація. Ви приходите додому і бачите її — як завжди, з ноутбуком на дивані. Ви запитуєте: "Ну, як пройшла презентація?"

Вона припиняє друкувати, ставить ноутбук на журнальний столик і розповідає, що ніхто особливо не відреагував: усі просто подякували — і перейшли до інших справ. Решту дня вона провела, прокручуючи цю презентацію в голові й намагаючись зрозуміти, що пішло не так.

З роками ви можете перестати ставити уточнювальні запитання Фото: Pixels

Якщо ваша дружина все ще думає про презентацію, а ви запитуєте, чи забронювала вона авто для вашої поїздки наступного тижня, її роздратований тон може здатися спрямованим саме на вас.

Чому важливо не пропускати "момент повернення"

На початку стосунків нікому не доводиться докладати зусиль, щоб наповнити цей момент змістом. Вам справді цікаві подробиці дня вашого партнера, і якщо він відповідає лише кількома словами, ви перепитуєте. Але з роками ви можете перестати ставити уточнювальні запитання.

Ви можете потрапити в пастку рутини: привітатися, запитати про вечерю чи плани на завтра — і далі кожен займається своїми справами. У такому спілкуванні немає нічого зовсім поганого, і обидва партнери можуть охарактеризувати його як "нормальне". Проте з кожним таким "невдалим поверненням" ви дізнаєтеся про свого партнера дедалі менше.

Ви можете потрапити в пастку рутини Фото: Freepik

Зрештою, ви можете втратити не лише інформацію — ви починаєте втрачати той тісний зв’язок, який вас об’єднував.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Марк Треверс, доктор філософії, психолог, який спеціалізується на стосунках, назвав 7 червоних прапорців "надзвичайно" нездорових стосунків.

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