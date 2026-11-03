Теперь не узнать: Осадчая показала похудевшую солистку группы Kazka (фото)

Солистка известной украинской группы Kazka Александра Зарицкая появилась на свежей фотографии после резкого похудения.

Телеведущая Катя Осадчая подвела итоги октября в своём Instagram. А на одном из селфи можно увидеть Александру.

Как выглядит Зарицкая сейчас

"Жизнь, как правило, не идеальна. Но, несмотря ни на что, мы живём — снимаем Рождество в октябре и одновременно пытаемся уловить последние тёплые дни на море, где я оказалась в блюдах. Производственные травмы — схватилась за плойку в темноте за кулисами. И такое бывает, и одновременно нужно вырезать домик из коробок, потому что лучшие игрушки — это вовсе не игрушки. Нас пугают зимой, но мы живём этой жизнью, покупаем цветы, встречаемся с друзьями и примеряем новые сапоги, хотя куда я в них пойду — неизвестно, разве что на уличные бои", — написала Осадчая.

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На одной из фотографий можно увидеть Екатерину и певицу Александру Зарицкую, которая недавно похудела на десятки килограммов.

Катя Осадчая и Александра Зарицкая Фото: Instagram kosadcha

Как Зарицкая похудела

Два года назад Александра развеяла слухи о применении популярного препарата для похудения "Оземпик". Солистка группы Kazka призналась, что не использовала его, хотя считает препарат эффективным для тех, у кого есть медицинские показания.

Зарицкая признавалась, что благодаря упорному труду и дисциплине ей удалось сбросить около 35 килограммов.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Александра Зарицкая поделилась с подписчиками результатом длительной работы над собой — она похудела примерно на 35 килограммов.

Также артистка опровергла слухи об использовании препарата "Оземпик".

Кроме того, Александра Зарицкая обручена. В июне 2024 года пара планировала свадьбу.