Тепер не впізнати: Осадча показала схудлу солістку гурту Kazka (фото)

Солістка відомого українського гурту Kazka Олександра Заріцька показалася на свіжому фото після кардинального схуднення.

Телеведуча Катя Осадча підбила підсумки жовтня у своєму Instagram. А на одному із селфі можна побачити Олександру.

Як виглядає зараз Заріцька

"Життя здебільшого не ідельне. Але попри все живемо — знімаємо Різдво в жовтні і одночасно намагаємося вловити останнє тепло на морі, де опинилась в стравах. Виробничі травми — схопилась за плойку в темряві за лаштунками. І таке буває, і одночасно потрібно вирізати будиночок з коробок, тому що найкращі іграшки не іграшки зовсім. Нас лякають зимою, але ми живемо це життя, купуємо квіти, зустрічаємося з друзями і міряємо нові чоботи, хоча куди я в них піду невідомо, хіба що на вуличні бої", — написала Осадча.

Видео дня

На одному з фото можна побачити Катерину та співачку Олександру Заріцьку, яка нещодавно скинула десятки кг.

Катя Осадча та Олександра Заріцька Фото: Instagram kosadcha

Як Заріцька схудла

Два роки тому Олександра розвіяла чутки про застосування популярного препарату для схуднення "Оземпік". Солістка Kazka зізналася, що не використовувала його, хоча вважає препарат ефективним для тих, хто має медичні показання.

Заріцька зізнавалася, що завдяки наполегливій праці та дисципліні їй вдалося позбутися близько 35 кілограмів.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Олександра Заріцька поділилася з підписниками результатом тривалої роботи над собою – вона скинула близько 35 кілограмів.

Також артистка заперечила чутки про використання препарату "Оземпік".

Крім того, Олександра Заріцька заручена. У червні 2024 року пара планувала весілля.