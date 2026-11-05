Кира Муратова: режиссер, которую РФ хотела переманить к себе, но не удалось (фото)

5 ноября родилась выдающаяся украинская кинорежиссёр Кира Муратова (1934–2018). Всю свою жизнь она снимала уникальные, бескомпромиссные фильмы на Одесской киностудии.

Несмотря на все попытки советской цензуры и последующие попытки российского культурного пространства полностью "присвоить" её, Муратова сохранила чёткую проукраинскую и антиимперскую позицию.

Почему РФ пыталась её "переманить"

За рубежом Киру Муратову долгое время по инерции относили к советскому или российскому кинематографу, поскольку она родилась в Румынии (ныне Молдова), училась в Москве и снимала свои фильмы на русском языке. Российская культурная среда делала всё возможное, чтобы закрепить её в своём контексте.

Однако Муратова всегда выбирала Украину и родную Одессу.

Работа в Одессе

Начиная с 1961 года и до конца карьеры главной творческой базой Киры Муратовой оставалась Одесская киностудия. Когда в советское время её фильмы запрещали и "клали на полку" за "неправильность взглядов", она с болью, но оставалась верна своему видению и не шла на компромиссы с номенклатурой.

Видео дня

Современные искусствоведы и учреждения (например, "Довженко-Центр") активно переосмысливают наследие Муратовой с деколониальной точки зрения, признавая её ключевой фигурой украинской культуры. Восемь её фильмов официально входят в список 100 лучших фильмов в истории украинского кино.

Кира Муратова Фото: Википедия

Четкая позиция в отношении агрессии РФ

Кира Муратова никогда не играла в игру "искусство вне политики", когда речь шла о посягательствах РФ на свободу Украины. После начала войны в 2014 году она открыто высказала всё, что думает об имперских амбициях Кремля.

Режиссер горячо поддержала Революцию достоинства.

"Настал момент, когда народ решил восстать и изменить свою жизнь — у него было на это право. Я на стороне этого народа… Я с Майданом", — сказала Муратова.

Кира Муратова в 2012 году

Действия России в отношении Украины Муратова называла "подлыми и отвратительными". Она прямо заявляла: "Путин испытывает фантомную боль по империи".

Режиссёр была убеждена, что российский империализм обречён на крах: "Со временем режим Путина падёт. Так всегда бывает в современной истории".

Она доказала: можно снимать кино на языке, который понимает и использует метрополия, но при этом мыслить, действовать и оставаться до конца свободным художником, которого невозможно ни купить, ни сломить.

Часто в начале ноября в Украине проходят памятные кинопоказы и дискуссии, посвященные деколонизации её творчества.

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