Кіра Муратова: режисерка, яку РФ хотіла переманити до себе, але не вийшло (фото)

5 листопада народилася видатна українська кінорежисерка Кіра Муратова (1934-2018). Вона все життя створювала унікальне, безкомпромісне кіно на Одеській кіностудії.

Незважаючи на всі спроби радянської цензури та пізні спроби російського культурного простору повністю її "привласнити", Муратова зберегла чітку проукраїнську та антиімперську позицію.

Чому РФ намагалася її "переманити"

За кордоном Кіра Муратова довгий час за інерцією зараховували до радянського чи російського кінематографу, оскільки вона народилася в Румунії (нині Молдова), навчалася у Москві та знімала свої фільми російською мовою. Російське культурне середовище робило все можливе, щоб зафіксувати її у своєму контексті.

Однак Муратова завжди обирала Україну та рідну Одесу.

Робота в Одесі

Починаючи з 1961 року і до кінця кар'єри, головною творчою базою Кіри Муратової залишалася Одеська кіностудія. Коли за радянських часів її фільми забороняли і "клали на полицю" за "неправильність поглядів", вона з болем, але залишалася вірною своєму баченню і не йшла на компроміси з номенклатурою.

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Сучасні мистецтвознавці та інституції (наприклад, Довженко-Центр) активно переосмислюють спадщину Муратової з деколоніальної перспективи, стверджуючи її як ключову постать української культури. Вісім її стрічок офіційно входять до списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно.

Кіра Муратова Фото: Вікіпедія

Чітка позиція щодо України та агресії Росії

Кіра Муратова ніколи не грала в гру "мистецтво поза політикою", коли йшлося про зазіхання РФ на українську свободу. Після початку війни у 2014 році вона відкрито висловила все, що думає про імперські амбіції Кремля.

Режисерка палко підтримала Революцію Гідності.

"Настав момент, народ вирішив повстати та змінити своє життя — вони мали на це право. Я на боці цього народу… Я з Майданом", — казала Муратова.

Кіра Муратова у 2012 році

Дії Росії щодо України Муратова називала "підлими та огидними". Вона прямо заявляла: "Путін зазнає фантомного болю за імперією".

Режисерка була переконана, що російський імперіалізм зазнає краху: "Згодом впаде режим Путіна. Так завжди буває у сучасній історії".

Вона довела: можна знімати кіно мовою, яку розуміє та використовує метрополія, але мислити, діяти та залишатися до кінця вільним митцем, якого неможливо купити чи зламати.

Часто на початку листопада в Україні відбуваються пам'ятні кінопокази та дискусії, присвячені деколонізації її творчості.

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