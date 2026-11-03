Во Львове прямо во время концерта внезапно умерла известная певица

Во Львове внезапно скончалась украинская певица, солистка группы "Крайня хата" Иванна Ткачик. Ее сердце остановилось прямо во время концерта. Женщина ушла из жизни в возрасте 60 лет.

О трагедии сообщил музыкант Олег Баланко на своей странице в Facebook. Как выяснилось, Иванна Ткачик посетила шоу в Доме офицеров в качестве зрительницы, и в начале мероприятия ей стало плохо. Медики пытались реанимировать артистку, но, к сожалению, она скончалась.

Смерть Иванны Ткачик

Певице стало плохо в кресле концертного зала Дома офицеров. Присутствовавшие на месте медики пытались оказать женщине помощь. Артистке проводили реанимационные мероприятия с использованием дефибриллятора. Борьба за жизнь Ткачик продолжалась более получаса. Однако, к сожалению, она скончалась.

Олег Баланко выразил искренние соболезнования и вспомнил Иванну как прекрасную артистку и замечательного организатора.

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"Мне трудно описать своё душевное состояние: отчаяние, безысходность, непоправимость утраты. Музыкальное сообщество потеряло прекрасную артистку, замечательного организатора, очаровательную женщину Иванну Ткачик. Действительно внезапная смерть на моем концерте. Хотя я пишу эти строки в полном сознании, трудно подобрать слова. Да и спасут ли они? Единственное, что можно сказать, так это то, что настоящая артистка умерла в кресле концертного зала без мучений и страданий. Бог забрал её на концерте", – написал музыкант.

Отмечается, что у Иванны были проблемы со здоровьем: она страдала аритмией сердца и принимала необходимые лекарства.

Иванна Ткачик Фото: Facebook

Что известно об Иванне Ткачик

Артистка посвятила Львовской национальной филармонии более 35 лет своей жизни и проявляла заботу о каждом члене коллектива.

С 1991 года Ткачик была солисткой группы "Крайня хата". Коллектив исполнял украинские народные, эстрадные и авторские композиции.

Трио "Крайняя хата" Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Заслуженная артистка Украины Наталья Перчевская скончалась в возрасте 74 лет, посвятив более полувека сцене Театра Франко и сыграв десятки ролей.

В возрасте 98 лет скончалась народная артистка Украины Галина Яблонская. Она является легендой Национального академического драматического театра им. Ивана Франко и посвятила себя сцене более 70 лет.

Кроме того, во Львове на 87-м году жизни скончался народный артист Украины, актёр Фёдор Стригун. Он долгое время боролся с тяжёлой болезнью. Месяц назад ему сделали операцию, после которой он проходил реабилитацию.