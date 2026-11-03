У Львові просто під час концерту раптово померла відома співачка

У Львові раптово померла українська співачка, солістка гурту "Крайня хата" Іванна Ткачик. Її серце зупинилося просто під час концерту. Жінка пішла із життя у 60 років.

Про трагедію повідомив музикант Олег Баланко на сторінці у Facebook. Як виявилось, Іванна Ткачик відвідала шоу у Будинку офіцерів як глядачка, і на початку заходу їй стало зле. Медики намагались реанімувати артистку, але, на жаль, вона померла.

Смерть Іванни Ткачик

Співачці стало погано у кріслі концертної зали Будинку офіцерів. Медики, які були присутні, намагалися надати жінці допомогу. Артистці проводили реанімаційній дії із застосуванням дефібрилятора. Боротьба за життя Ткачик тривала понад пів години. Однак, на жаль, вона померла.

Олег Баланко висловив щирі співчуття і згадав Іванну як прекрасну артистку та чудову організаторку.

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"Мені важко охарактеризувати свій душевний стан: розпач, безвихідь, непоправність втрати. Музична спільнота втратила прекрасну артистку, чудового організатора, чарівну жінку Іванну Ткачик. Дійсно раптова смерть на моєму концерті. Хоча я пишу ці рядки у повній свідомості, важко знайти слова. Та і чи врятують вони? Єдине, що можна сказати, так це те, що справжня артистка померла у кріслі концертної зали без мук і страждань. Бог забрав її на концерті", – написав музикант.

Зазначається, що Іванна мала проблеми зі здоров'ям: вона страждала на аритмію серця і приймала необхідні ліки.

Іванна Ткачик Фото: Facebook

Що відомо про Іванну Ткачик

Артистка віддала Львівській національній філармонії понад 35 років життя і дарувала турботу кожному члену колективу.

З 1991 року Ткачик була солісткою гурту "Крайня хата". Колектив виконував українські народні, естрадні та авторські композиції.

Тріо "Крайня хата" Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Заслужена артистка України Наталія Перчевська померла у 74 роки, присвятивши понад пів століття сцені Театру Франка та зігравши десятки ролей.

У віці 98 років померла народна артистка України Галина Яблонська. Вона є легендою Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка і присвятила себе сцені понад 70 років.

Крім того, у Львові на 87-му році життя помер народний артист України, актор Федір Стригун. Тривалий час він боровся із важкою хворобою. Місяць тому йому зробили операцію, після якої чоловік проходив реабілітацію.