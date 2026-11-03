Джорджа Клуни застали на свидании с женой, которая младше его на 17 лет (фото)

Амаль Клуни накануне привлекла к себе все взгляды, появившись в Нью-Йорке вместе со своим мужем Джорджем Клуни на чтении пьесы "Клевета".

48-летняя Амаль Клуни продемонстрировала стройные ноги в смелом мини-платье во время романтического вечера с 65-летним Джорджем. Об этом пишет Hello Magazine.

Появление Джорджа Клуни с женой

Женщина выглядела потрясающе в кремовом мини-платье, которое она дополнила чёрными высокими сапогами и замшевой курткой песочного цвета длиной до середины бедра.

Амаль дополнила свой образ золотыми серьгами, а темные волосы оставила распущенными, уложив их в стильную прическу. Джордж рядом с ней выглядел безупречно в тёмно-синем монохромном наряде, который дополняли чёрный ремень и классические туфли.

Пара прибыла в Нью-Йорк для участия в чтении политической комедии, написанной Кларком Греггом.

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Джордж и Амаль Клуни

История любви пары

Джордж и Амаль познакомились через общего знакомого в 2013 году, поженились в следующем году, а в 2017-м у них родились близнецы — Александр и Элла.

Адвокат, специализирующаяся на правах человека, рассказывала о своих отношениях с Джорджем и о том, как они стали ещё ближе после рождения детей.

"У меня есть спутник жизни, который очень поддерживает то, чем я занимаюсь", — поделилась Амаль с журналом "Glamour".

"Помню, когда я стала мамой — а это, безусловно, был новый этап в жизни, — он первым сказал: "Я знаю, что у тебя выступление в Совете Безопасности. Езжай, а я останусь с детьми — не переживай"", — вспоминала она.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Клуни снимал Украину в Африке: в сети обсуждали странный выбор места съемок.