Джорджа Клуні заскочили на побаченні з молодшою на 17 років дружиною (фото)
Амаль Клуні напередодні прикувала до себе всі погляди, з’явившись у Нью-Йорку разом із чоловіком Джорджем Клуні на читанні п’єси "Наклеп".
48-річна Амаль Клуні продемонструвала стрункі ноги у сміливій мінісукні під час романтичного вечора з 65-річним Джорджем. Про це пише Hello Magazine.
Вихід Джорджа Клуні з дружиною
Жінка мала неймовірний вигляд у кремовій мінісукні, яку доповнила чорними високими чоботами та замшевою курткою пісочного кольору довжиною до середини стегна.
Свій образ Амаль завершила золотими сережками, а темне волосся залишила розпущеним, уклавши його в стильну зачіску. Джордж поруч із нею виглядав бездоганно в темно-синьому монохромному вбранні, яке доповнювали чорний ремінь і класичні туфлі.
Пара прибула до Нью-Йорка для участі в читанні політичної комедії, написаної Кларком Греггом.
Історія кохання пари
Джордж і Амаль познайомилися через спільного знайомого у 2013 році, одружилися наступного року, а у 2017-му в них народилися двійнята — Александр та Елла.
Адвокатка у сфері прав людини розповідала про свої стосунки з Джорджем і про те, як вони стали ще ближчими після народження дітей.
"У мене є супутник життя, який дуже підтримує те, чим я займаюся", — поділилася Амаль з журналом "Glamour".
"Пам’ятаю, коли я стала мамою — а це, безумовно, був новий етап у житті, — він першим сказав: "Я знаю, що в тебе виступ у Раді Безпеки. Їдь, а я залишуся з дітьми — не переймайся"", — згадувала вона.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
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