"Мне больно": Злата Огневич оправдалась за ругань из-за конфликта на Борщаговке

Украинская певица Злата Огневич, которая нецензурной лексикой отреагировала на конфликт в Петропавловской Борщаговке, прокомментировала свою реакцию. По словам артистки, она всегда эмоционально реагирует на новости и может неверно интерпретировать информацию.

Певица оправдалась и отметила, что сейчас много дезинформации, и под влиянием эмоций ей нелегко её распознать. Об этом Огневич написала на своей странице в Threads.

Знаменитость подчеркнула, что прислушалась к мнению окружающих и сделала определенные выводы.

Огневич объяснила свои эмоции по поводу столкновений под Киевом

Украинцы обрушились на певицу после того, как она отреагировала на конфликт в здании Нацгвардии на Петропавловской Борщаговке. В сети Злата не стала скрывать эмоций и перешла на нецензурную лексику – артистка призвала положить конец этому беспределу.

По мнению пользователей сети, Огневич сделала поспешные выводы и не разобралась в сложившейся ситуации.

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Впоследствии артистка оправдалась и заявила, что всегда найдутся те, кого она не устраивает. Певица подчеркнула, что уважает себя, а желание осуждать — это проблема тех, кто осуждает.

"Иметь собственное мнение — это роскошь, а ещё большая роскошь — высказывать его. Всегда найдутся те, кого она не устраивает. Я уважаю себя за многие смелые поступки, знаю им цену и живу достойно. А желание судить всегда остается проблемой тех, кто судит", — написала Огневич.

После этого Злата сказала, что слишком эмоционально реагирует на то, что происходит в Украине, и иногда может неверно интерпретировать информацию.

"Я живу в Украине, и мне больно от всего, что происходит. Я эмоционально реагирую на новости и могу неверно интерпретировать информацию; много дезинформации, и под влиянием эмоций нелегко её отличить", — сказала певица.

Она подчеркнула, что её поступки, позиция и деятельность направлены на то, чтобы помогать военным. Также Злата упомянула бойцов "Азова", которых она всегда поддерживает.

В конце концов, звезда сделала определенные выводы и добавила, что теперь будет направлять свою энергию на борьбу с врагом.

"Мои поступки, позиция, деятельность направлены на то, чтобы помогать и поддерживать военных, вы это знаете и видите. Я также всегда поддерживаю "Азовцев", как и недавно на крупном благотворительном мероприятии. Я прислушалась к вашим мнениям и сделала выводы. Направляем энергию на объединение и борьбу против врага", — подчеркнула Огневич.

Огневич объяснила свои эмоции по поводу столкновений под Киевом Фото: Threads

Конфликт в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября появились видео, на которых видно, как на Петропавловской Борщаговке женщина в одежде врача кричала и падала на колени перед правоохранителями, говоря, что нужно немедленно войти в определенный дом и спасти там 40 похищенных людей.

Сообщалось, что у одного человека якобы сломан позвоночник, а ещё один человек погиб.

На месте происшествия собралась толпа, туда прибыли командующий НГУ Александр Пивненко и глава ОП Кирилл Буданов.

Как оказалось, этот дом — пункт временной дислокации Национальной гвардии, в котором находились мобилизованные и бывшие беглецы из СЗЧ.

Четырёх мужчин вывели и хотели отвезти в больницу, но толпа устроила драку, заблокировала автобус, забросала военных яйцами и применила баллоны с газом.

В конце концов, люди разошлись, а правоохранители начали выяснять, что на самом деле произошло.

3 ноября Буданов сообщил о задержании Валентины Молодой, которая выдавала себя за врача скорой помощи и устроила беспорядки в Петропавловской Борщаговке.

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по факту превышения служебных полномочий. В настоящее время выясняются все обстоятельства.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Злата Огневич откровенно рассказала об одном из самых сложных периодов в своей жизни. Она призналась, что когда-то переживала настолько глубокий кризис, что даже думала о самоубийстве.

Также певица опровергла слухи о конфликте с Тиной Кароль. Артистка заверила, что между ними никогда не было вражды или закулисной борьбы.

Кстати, недавно знаменитость покорила своих поклонников стильным образом. Она прогулялась по Киеву в образе "женщины-кошки".